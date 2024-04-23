الإمارات ترفع رصيدها إلى 168 ميدالية في "الألعاب الخليجية للشباب"

المصدر: وام

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واصلت رياضة الإمارات صدارتها للترتيب العام لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب "الإمارات 2024"، التي تستضيفها الدولة حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

ورفعت منتخباتنا رصيدها إلى 168 ميدالية ملونة، بعد أن أضافت منتخبات الشطرنج، وكرة القدم، والريشة الطائرة والدراجات 13 ميدالية جديدة، بواقع 58 ذهبية، و62 فضية، و48 برونزية.

وفي جدول ترتيب الميداليات، حافظت السعودية على وجودها في المركز الثاني بـ.57 ميدالية بواقع (27 ذهبية، و18فضية، و12برونزية)، والكويت في المركز الثالث بـ.57 ميدالية (14ذهبية، و21 فضية و22 برونزية)، وعززت سلطنة عمان موقعها في المركز الرابع بـ42ميدالية ( 16ذهبية، و11 فضيات، و15برونزية)، وجاءت البحرين في المركز الخامس بـ 36ميدالية (9 ذهبيات، و11 فضيات، و16 برونزية)، ثم قطر في المركز السادس بـ.21ميدالية (9 ذهبيات، و5فضيات و7 برونزيات).

وكان لاعبو ولاعبات الإمارات للشطرنج قد أحرزوا، أمس الاثنين، 9 ميداليات ملونة جديدة من أصل 12 ميدالية وزعت في بطولة الشطرنج السريع للفردي، منها 3 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، ليرفع منتخبنا للشطرنج رصيده العام إلى 21 ميدالية ملونة منها، 10 ذهبيات، و5 فضيات، و6 برونزيات.

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