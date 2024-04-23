شباب الأهلي بطل دوري السلة للمرة 15

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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فاز شباب الأهلي، أمس، بلقب الدوري العام لكرة السلة للمرة الـ 15، بتغلبه على منافسه ومستضيفه النصر 82 - 91، محققاً نتيجة 3 - 1 من جملة المباريات الأربع التي أقيمت في الدور النهائي، وتوج اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، البطل، بحضور ضيف الشرف، الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء البحريني، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث تسلم لاعبو النصر الميداليات الفضية، فيما توج لاعبو شباب الأهلي بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، التي تسلمها الشقيقان سعيد ومحمد مبارك.

انتهى الربع الأول من المباراة لصالح شباب الأهلي 17-18، وارتفع الفارق إلى 10 نقاط «36-46»، بعد تقدم شباب الأهلي في الربع الثاني 19-28، فيما قلص النصر الفارق بعد الاستراحة إلى 7 نقاط «57-64»، بفضل تقدمه في الربع الثالث 18-21، ولكن شباب الأهلي عاد بقوة في الربع الأخير، ونجح في كسبه 25-27، ليضمن الفوز بالمباراة بفارق 9 نقاط.

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