«القوس والسهم» يتوّج أبطال دوري الإمارات

المصدر: الشارقة - وام

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توّج اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أول من أمس، الفائزين في المنافسات النهائية لدوري الإمارات، التي نظمها الاتحاد خلال اليومين الماضيين 20 و21 أبريل الجاري في نادي الحمرية، بمشاركة 84 لاعباً ولاعبة. وحصد نادي الشارقة لرياضة المرأة المركز الأول برصيد 12 ميدالية بواقع «5 ذهبيات، و4 فضيات، و3 برونزيات»، ونال نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية المركز الثاني برصيد 4 ميداليات ذهبية، ونادي البطائح المركز الثالث برصيد 6 ميداليات بواقع «3 ذهبيات، و3 برونزيات».

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم، حرص الاتحاد على تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية التي ترتقي باللعبة، وتعزز انتشارها في المجتمع، بتكاتف وتعاون الجميع في الاتحاد والأندية، وصولاً إلى تحقيق مستويات تنافسية عالية للمنتخبات الإماراتية في المحافل الخارجية.

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