محمد الشرقي يلتقي فريق «الفجيرة للفنون القتالية»

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، ولاعبي المنتخب والنادي الفائزين بذهبيات في بطولة آسيا وكأس آسيا للأشبال في المبارزة.

وهنأ سموه اللاعب فارس البلوشي لحصوله على ذهبية لأول مرة في تاريخ المشاركات في بطولة آسيا للمبارزة، واللاعبة الهيام البلوشي لحصولها على الذهبية في بطولة كأس آسيا للأشبال في المبارزة.

كما اطلع سموه خلال اللقاء، على تقرير النادي للربع الأول من عام 2024، والهيكل التنظيمي، ونتائج دورة محمد بن حمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية، والبطولات القادمة للنادي ضمن خططه المستقبلية.

وثمّن سموه جهود فريق النادي في الاهتمام بمختلف الألعاب القتالية وتطويرها وتشكيل منصة جاذبة للشباب والناشئة بتطوير مهاراتهم في رياضات الفنون القتالية، والمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكداً دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الرياضة عامة، ودفع مؤشراته التنافسية نحو أعلى المستويات.

وتسلم سموه من النادي شهادة غينيس للأرقام القياسية التي حصل عليها النادي، لتنظيمه درساً قياسياً لأكبر حصة تدريبية لفنون التايكواندو، بمشاركة 302 لاعب ولاعبة خلال المعسكر الدولي الذي نظمه النادي.

وقدّم فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، شكرهم وتقديرهم إلى سمو ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري للنادي، على دعم سموه الكبير لعمل النادي وخططه نحو تطوير كافة الألعاب القتالية.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبوشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

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