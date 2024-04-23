فئة الإنتاج تتألق في أشواط الحول والزمول والثنايا لأبناء القبائل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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واصل المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فعالياته بنجاح في النسخة الـ45 من المهرجان بمشاركة آلاف المطايا من هجن الشيوخ وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد اليوم الثاني عشر من المهرجان، أمس، إقامة منافسات مخصصة لفئة الإنتاج التي تحظى بالاهتمام، لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة، حيث أقيمت في الفترة الصباحية أشواط الحول والزمول الإنتاج لهجن أبناء القبائل عبر 10 أشواط، أما الفترة المسائية فخصصت لفئة الإنتاج من سن الثنايا في 10 أشواط.

وذهب لقب أول أشواط الثنايا الأبكار المحليات الإنتاج إلى «قلايد» لجمعة راشد سعيد الفلاسي، التي قطعت مسافة الشوط في 12:33:03 دقيقة.

وتوزع ناموس أشواط الثنايا الإنتاج لهجن أبناء القبائل بين أكثر من شعار من الشعارات المعروفة والمتألقة في عالم السباقات وميادين الهجن، وشهد الشوط الثاني للأبكار المهجنات الإنتاج فوز «الشبح» المملوكة لسالم أحمد دري الفلاحي بالناموس وجائزة مالية قدرها 180 ألف درهم، وأنهت مسافة الشوط في زمن قدره 12:31:03 دقيقة.

وظهر شعار محمد سعيد المزروعي في الشوط الثالث مع القعود «مهيض»، الذي أحرز لقب الشوط الثالث للقعدان المحليات الإنتاج بتوقيت 12:43:04 دقيقة.

وفي الشوط الرابع المخصص للقعدان المهجنات الإنتاج كان «رعد» لعجيل محمد بالصوب الكتبي على موعد مع التألق والمركز الأول، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 12:32:09 دقيقة.

وأهدت «مرموقة» مالكها سالم سيف مصبح المسافري ناموس الشوط الخامس للأبكار المحليات الإنتاج، وقطعت مسافة الشوط في 12:43:02 دقيقة، أما الشوط السادس للأبكار المهجنات الإنتاج فكان من نصيب «وديعة» للعثة خزع العامري، محققة أفضل توقيت زمني في 12:30:03 دقيقة، وذهب الشوط السابع لـ«المحتفل» لسعيد حليس الكتبي، والشوط الثامن لـ«برزان» لمنصور محمد آل نسيف الخيارين، بينما فازت «بيان» لمبارك محمد مبارك الخييلي بناموس الشوط التاسع، واختتمت الأشواط بفوز «ظن» لأحمد سعيد منانة الكتبي في الشوط العاشر الأخير.

أشواط الحول والزمول

من جهة أخرى، تعود أشواط الحول والزمول مجدداً خلال المنافسات التي تقام اليوم، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 10 أشواط للحول والزمول وسودانيات لأبناء القبائل، و10 أشواط في الفترة المسائية للحول والزمول المحليات والمهجنات، وتتنافس المطايا على حصد الناموس والجوائز المالية، وتتراوح بين 400 ألف درهم وحتى 150 ألف درهم للفائزين بناموس الأشواط.

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