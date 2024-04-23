35 متسابقاً في ماراثون رحلة الهجن بختامي مهرجان الوثبة

المصدر: دبي ـ البيان

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أقامت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، شوطين من ماراثون رحلة الهجن، في مضمار الوثبة، وذلك تزامناً مع مهرجان ختامي الوثبة للهجن العربية الأصيلة.

وشهد السباق الذي امتد لمسافة 2 كيلومتر، وقُسّم إلى فئتين رجال وسيدات، مشاركة 35 متسابقاً من 20 جنسية مختلفة من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين سبق لهم المشاركة في عدد من الماراثونات التي تقام لهم دورياً، بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى جانب مشاركتهم في رحلة الهجن، حيث تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها وكيفية التعامل معها، بإشراف مدربين مختصين من المركز، وحققت الإماراتية نورة الزعابي المركز الأول في السباق، وجاءت بالمركز الثاني الفرنسية أودي ديرفلينغر بفارق ضئيل، وبالمركز الثالث الإماراتية حمدة عبد الله حمدان.

أما في شوط الرجال تمكن البريطاني وليم بارودي من تحقيق المركز الأول، وجاء الفرنسي محمد اميهدار في المركز الثاني، فيما حلّ الإسباني ديفيد بيسكادور في المركز الثالث.

وتوّج عبد الله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، أصحاب المراكز الأولى، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والذي قال بهذه المناسبة: يسعدنا إقامة سباق رحلة الهجن للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2024»، نظراً للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا المهرجان على مستوى سباقات الهجن، وللقيمة المعنوية للهجن أحد رموز التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على أهمية هذا التراث وغرسه في نفوس الأجيال، لأن الهدف هو استدامة هذا الموروث، لافتاً إلى المكانة الرفيعة التي بلغتها رياضة سباقات الهجن والرياضات التراثية المختلفة، بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة، لتتصدر المشهد على المستويين المحلي والإقليمي.

واختتم بن دلموك حديثه بالقول: كل الشكر للقائمين على المهرجان على هذه الدعوة الكريمة، والشكر موصول أيضاً لاتحاد سباقات الهجن، الذين لا يدخرون جهداً في سبيل إنجاح وإعلاء راية هذه الرياضة الغالية علينا جميعاً.

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