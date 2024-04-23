«الإمارات للدراجات» يتصدر سباقي «لييج - باستون - لييج» و«جيرو ديلا»

المصدر: بروكسل - وام

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قدم تادي بوجاتشار من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، أداءً مميزاً مرة أخرى، بعد أن فاز للمرة الثانية أول من أمس، بانطلاقة من بعيد في سباق لييج - باستون - لييج، الذي يقام في بلجيكا.

انطلق السباق من ريدوت، على بعد 34,8 كيلومتراً من خط النهاية حتى هذه النقطة، وقام زملاؤه بدعم قوي له حيث حافظ كل من باكس وأوليسي ونوفاك على وتيرة مستدامة أرهقت المجموعة الرئيسية.

بهذا الفوز، يسجل بوجاتشار الفوز رقم 70 في مسيرته، وفوزه السادس بسباق عريق حيث فاز مرتين بسباق «لييج - باستون - لييج»، ومرة بطواف «فلاندرز» وثلاث مرات بسباق «لومبارديا».

من ناحية أخرى، حقق زميله في الفريق أنطونيو مورجادو فوزه الأول كدراج محترف في سباق جيرو ديلا بانطلاق مجموعة من ستة دراجين. ووصل الدراج البرتغالي المحترف بفريق الإمارات إلى خط النهاية في كاستروكارو تيرمي، على المسار الممتد بطول 196 كم من لوغو.

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