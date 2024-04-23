نواخذة «دلما التاريخي»: السباق يحافظ على تراث الأجداد والآباء

المصدر: أبوظبي - البيان

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ثمن نواخذة المحامل الشراعية الحاصلة على المراكز الأولى في سباق مهرجان دلما التاريخي السادس للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي أقيم العام الماضي، دعم القيادة الرشيدة للرياضات التراثية عامة، والبحرية على وجه الخصوص، والجهود الرامية إلى الحفاظ على تراث الأجداد والآباء، مشيدين برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للمهرجان الذي يقام سنوياً، ورعاية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث.

عبر خليفة مهير المزروعي، نوخذة المحمل «زيوريخ»، الفائز بلقب النسخة السادسة للسباق، عن سعادته بالمشاركة في سباق النسخة السابعة، والتي سيدافع فيها المحمل «زيوريخ» عن اللقب. وثمن المزروعي اهتمام ومتابعة ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للمحمل، الذي أوصل المحمل «زيوريخ» إلى تحقيق أرفع الألقاب في سباقات المسافات الطويلة، وأصبح أحد المحامل التي لها وزنها في كل السباقات.

من جانبه، أشاد حسن عبد الله المرزوقي، نوخذة المحمل «حشيم»، لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بدعم القيادة الرشيدة، وبرعاية الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان لطاقم المحمل «حشيم» في كل مشاركاته، مشيراً إلى أن طاقم المحمل عمل خلال الفترة الماضية على ترتيب استعداداته لخوض سباق النسخة السابعة.

و ثمن خلف بطي المري، نوخذة المحمل «الشقي» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي دعم القيادة الرشيدة للفعاليات التراثية وفي مقدمتها السباقات البحرية بشكل عام وسباقات المسافات الطويلة وفي مقدمتها سباق دلما التاريخي وبرعاية واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بطاقم المحمل، ومتابعة سموه التي تشكل أكبر دافع لطاقم المحمل لتقديم أفضل أداء.

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