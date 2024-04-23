155 ميدالية ملونة تضع الإمارات على قمة «الألعاب الخليجية»

المصدر: دبي ـ البيان

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تفتتح اليوم رسمياً في «دبي أوبرا» دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تحتضنها الإمارات من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية يتنافسون في 24 رياضة فردية وجماعية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

ويركز حفل الافتتاح على ثلاثة محاور هي: الاستدامة، والتلاحم، والشباب، وذلك عبر استخدام مجموعة من أحدث التقنيات التكنولوجية، وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد المنافسات واصلت رياضة الإمارات مسيرة إنجازاتها في الدورة، وعززت صدارتها في جدول ترتيب الميداليات بـ155 ميدالية ملونة بنهاية اليوم السادس حتى أول من أمس.

وأضافت رياضة الشراع 11 ميدالية ملونة جديدة «5 ميداليات ذهبية وفضيتين، و4 برونزيات»، أول من أمس، لمحصلة الإمارات في الدورة، لتتوزع الميداليات بين 53 ذهبية، و57 فضية، و45 برونزية.

وحافظت السعودية على وجودها في المركز الثاني برصيد 54 ميدالية «25 ذهبية، و17 فضية، و12 برونزية»، والكويت في المركز الثالث بـ57 ميدالية «14 ذهبية، و21 فضية و22 برونزية»، وسلطنة عمان في المركز الرابع بـ37 ميدالية «16 ذهبية، و7 فضيات، و13 برونزية».

إنجاز

واقترب منتخب الإمارات للشطرنج من تحقيق إنجاز جديد، بعد تألق لاعبيه في الجولات الثلاث الأولى من بطولة الشطرنج السريع للفردي، والمقامة حالياً بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ضمن منافسات الدورة، حيث احتكرت لاعبات الإمارات تحت 18 سنة للإناث المراكز الثلاثة الأولى، بواسطة روضة السركال التي جاءت في المركز الأول برصيد 3 نقاط، ثم فاطمة سيف آل علي الثاني برصيد 2.5 نقطة، وأحلام راشد في ثالثة برصيد نقطتين، وفي فئة تحت 14 سنة للإناث، أحرزت لاعبتنا عنود عيسى المركز الأول برصيد 3 نقاط، وزميلتها شما خلفان السويدي وصيفة برصيد نقطتين، متساوية مع لاعبتنا عهود عيسى ثالثة.

سيطرة

سيطر لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات للشراع على ميداليات بطولة الشراع الحديث التي اختتمت منافساتها، أول من أمس، على كاسر الأمواج، بكورنيش أبوظبي، بتتويجهم بـ11 ميدالية ملونة جديدة رافعين رصيدهم في الدورة إلى 12 ميدالية.

توج الفائزين بالميداليات، الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع، رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، وفارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية، مدير دورة الألعاب الخليجية، ونورة السويدي رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وطه الكشري، أمين سر اللجنة الأولمبية العمانية.

من جانبه، هنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أبطال وبطلات المنتخب الإماراتي على الفوز، وأهدى الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن ما حققه البحارة في مختلف السباقات، خلال البطولة، يؤكد التطور الكبير الذي شهدته رياضة الشراع الحديث في الإمارات في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن المنافسات جاءت قوية من جميع الدول الخليجية المشاركة.

فوز

من جانبه، فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد على نظيره القطري بنتيجة 22 ـ 17 في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي البطائح الثقافي الرياضي بالجولة الثانية لمسابقة كرة اليد، أول من أمس، ضمن منافسات الدورة، ليسجل منتخبنا الفوز الأول، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام عُمان، وحصل مانع راشد الكتبي حارس منتخبنا على لقب أفضل لاعب.

وحرصت الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، على زيارة منافسات كرة اليد، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024» والمقامة حالياً بصالة نادي البطائح بالشارقة. وقالت: «الزيارة تأتي في إطار التأكيد على أهمية دعم هذه الفئة العمرية التي تمثل نواة مستقبل جميع الألعاب الرياضية، ومنها كرة اليد في منطقتنا الخليجية، وامتداداً لنهج والدي الراحل الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي لطالما امتدت أياديه البيضاء داعماً رئيساً لجميع مناحي الحياة بصورة عامة، والرياضة والرياضيين على وجه التحديد، والتي شهد لها العالم».

مشاركة

على جانب آخر، تصل منتخبات قطر، البحرين والكويت، المشاركة في مسابقة الترايثلون، ضمن فعاليات الدورة، إلى الدولة غداً، استعداداً للتنافس مع منتخبنا الوطني على الميداليات الملونة للعبة يومي 26 و27 في نادي ضباط نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان. ويسبق المنافسات يوم 25 من الشهر نفسه، إطلاع الوفود المشاركة على مسارات سباقات الدراجات الهوائية والجري والسباحة، وعقد محاضرة رياضية، واجتماع فني، وتسجيل اللاعبين.

كما تنطلق اليوم منافسات الملاكمة، بمشاركة 30 لاعباً من 4 دول يتنافسون في تسعة أوزان في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي.

ويشارك منتخب الإمارات بالعدد الأكبر من اللاعب بقوام يضم 18 لاعباً، أما منتخبات السعودية وقطر والكويت، فسيشارك كل منتخب بأربعة لاعبين لكل منهم.

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