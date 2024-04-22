رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى: التعاون الرياضي مع الإمارات يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

المصدر: وام

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أكد سعادة الشيخ سالم العمري رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى نائب رئيس الاتحاد العربي عن قارة آسيا، أن التعاون الرياضي بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في المجالات المختلفة من المرتكزات المهمة التي تسهم في تعزيز قوة وتطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وقال الشيخ سالم العمري، إن تعميق العلاقات بين البلدين في الجوانب الرياضية أولوية رئيسية تستند إلى الكثير من العوامل المشتركة، والجهود المتواصلة، والمشاركة في الفعاليات الرياضية التي تقام في كلا البلدين الشقيقين، بجانب تنسيق الرؤى التطويرية، بما يتماشى مع التطلعات الطموحة للبلدين في تحقيق التنافسية الرياضية.

وأضاف: نتطلع باستمرار إلى كل ما يمكن أن يحقق التطور لبلدينا، وحريصون على اتباع أفضل الممارسات التي ترتقي بالتوجهات الرياضية المشتركة في المجالات كافة، ولطالما كانت الرؤية الخاصة بالتطور أساس الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تستهدف الارتقاء بالقدرات وتنمية المهارات للرياضيين.

وأشار إلى أن رياضة ألعاب القوى تشهد تطوراً في البلدين الشقيقين بفضل الجهود المبذولة والخطط الطموحة التي تستشرف مستقبلها، من خلال المشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، وتبني الكثير من البرامج الهادفة لبناء عناصر قوية تمتلك القدرة على المنافسة وتقديم الصورة المشرفة.

وقال: استضفنا النسخة التاسعة من البطولة العربية للناشئين في سبتمبر الماضي، بمشاركة دولة الإمارات الشقيقة والعديد من الدول الأخرى على مستوى المنطقة، ونستعد في الأيام المقبلة لمشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً المقررة في دبي من 24 إلى 27 أبريل الحالي، ونتبادل الآراء ونتشاور مع اتحاد الإمارات برئاسة سعادة اللواء الدكتور محمد المر حول كافة القضايا المشتركة، والرؤى الكفيلة بتحقيق التطور المأمول لهذه الرياضة في البلدين الشقيقين.

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