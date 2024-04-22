الشارقة للمرأة يختتم مشواره بدوري القوس والسهم بالفوز بـ 12 ميدالية ملونة

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة خلال مشاركته في منافسات المرحلة النهائية من دوري الإمارات للقوس والسهم التي جرت على مدار اليومين الماضيين بنادي الحمرية الثقافي الرياضي 12 ميدالية ملونة، منها 5 ذهبيات، و4 فضيات، و3 برونزيات، ونجح في ختام المسابقة بنجاح وتميز.

الميداليات الذهبية كانت من نصيب اللاعبات: سامية اودينيفا من فئة البراعم، ومروة غلامعباس حاجي في فئة الشبلات، وسارة عادل المازمي في فئة الناشئات (قوس مركب)، ومريم وسام الصايغ في فئة تحت 21 سنة، وآمنة يوسف العوضي في فئة السيدات (قوس مركب).

أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب اللاعبات منى فيصل الشرع في فئة البراعم، جنه عبدالله العلي في فئة الشبلات، فاطمة أحمد لشكريه من فئة الناشئات (قوس مركب)، و هند أحمد رشيدي من فئة تحت 21 سنة.

وكانت البرونزيات الثلاثة من نصيب نورة عادل المازمي في فئة الناشئات، وميرة وسام الصايغ في فئة 21 سنة، ورشا يحيى بومغيصب من فئة السيدات.

مثل النادي في المسابقة 14 لاعبة مثلن كل الفئات العمرية، فيما شهدت البطولة مشاركة 76 لاعب ولاعبة مثلوا أندية: الشارقة الرياضي للمرأة، أبوظبي للقوس والسهم، المدام الثقافي الرياضي، الحمرية الثقافي الرياضي، الشارقة للألعاب الفردية، البطائح الثقافي الرياضي، الفجيرة للفنون القتالية، أكاديمية مشرف، أكاديمية دي ارشر، ودبي لأصحاب الهمم.

قاد فريق القوس والسهم بنادي الشارقة للمرأة جهاز فني على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، ضم الينا لابسينا، وزكهرو تاقيفا، وديلانوزا، بجانب الإدارية بدور صلاح الشكر.

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