"الروح الإيجابية" بشرطة دبي تفوز بجائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

المصدر: وام

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فازت مبادرة "الروح الإيجابية" بشرطة دبي، بجائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، عن فئة “ المبادرة الشبابية لعام 2023”.

وسلم معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجائزة إلى سعادة صالح السعدي نائب سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، نيابة عن شرطة دبي وذلك خلال أعمال المؤتمر الدولي (موف ويك) الذي استضافته القاهرة، بحضور الدكتور موجانز كريكبي رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، وفيصل غسال الوزير المفوض، مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية، وعدد من السفراء والخبراء الرياضيين والإعلاميين العرب.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن الفوز بهذه الجائزة يعكس الأهمية البالغة والتميز الذي وصلت إليه مبادرة "الروح الإيجابية" في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، والعمل على تنظيم مختلف الفعاليات التي تسهم في تعزيز التواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة، ونمطاً صحياً في حياة كل فرد.

وأشار إلى أن المبادرة التي أُطلقت بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العامة لشرطة دبي عام 2017، نجحت على مدار 7 سنوات في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من شرائح المجتمع وتنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وتقديم التوعية المجتمعية بالعمل الشرطي والأمني ما انعكس على مستوى الثقة العالي في الشرطة ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

من جانبها، أوضحت فاطمة بوحجير رئيس مجلس "الروح الإيجابية"، أن مبادرة " الروح الإيجابية" تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم منها التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن المبادرة حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية وتعمل قُدماً خلال السنوات المقبلة على تحقيق المزيد من النجاحات.

وأوضحت بوحجير أن مبادرة الروح الإيجابية استطاعت خلال العام الماضي تنظيم 30 فعالية رياضية مُجتمعية، و26 برنامجاً توعوياً، و15 دورة ومحاضرة، و7 مسابقات ثقافية، استفادة منها 41 ألفاً و796 شخصياً، وحققت نسبة رضا مُجتمعي وصلت إلى 96%.

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