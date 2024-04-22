"قوى العراق" تطمح بحصد الميداليات في "آسيوية الإمارات"

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يطمح منتخب العراق لألعاب القوى، إلى حصد الميداليات في منافسات بطولة آسيا للشباب المقرر لها بضيافة الإمارات خلال الفترة من 23 وحتى 27 ابريل الجاري بمشاركة قارية واسعة.

ويؤمل أن يكون منتخب شباب العراق لألعاب القوى، قد وصل اليوم الاثنين إلى الإمارات لخوض التحدي الآسيوي الكبير، بوفد يتألف من سيف رعد العبيدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي لألعاب القوى، رئيساً، وعبدالأمير حسين، إدارياً، ومحمد عبدالواحد، معالجاً، و3 مدربين، هم: محسن حزام وشرف الدين طالب وشمام صمد، و5 لاعبين، هم: مصطفى محسن حزام وزين العابدين مخلص ويحيى إبراهيم وعباس عودة وعبدالواحد علاء الدين، و4 لاعبات، هن: ديرين بختيار ونرجس حسين ورنين أحمد وبنت الهدى إبراهيم.

المؤتمر الفني

وأشار سيف رعد العبيدي،

رئيس الوفد إلى أن منتخب شباب العراق لألعاب القوى سيقيم في دبي، ويخوض وحدة تدريبية مسائية بعد الوصول إلى المدينة، لافتاً إلى أن الجهاز الفني والإداري سيحضران مساء المؤتمر الفني الخاص بالبطولة.

قوة المنافسة

ولفت العبيدي إلى أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من أبطال وبطلات القارة الصفراء في مختلف فعاليات ألعاب القوى، مبديا ثقته بإمكانية نجاح منتخب العراق في تحقيق نتائج مميزة، وحصد الميداليات رغم قوة المنافسة.

معسكر دبي

وكشف العبيدي، النقاب عن أن الاتحاد العراقي لألعاب القوى، حرص على إقامة معسكر في دبي لمدة شهر ل3 لاعبين هم: يحيى إبراهيم ومصطفى محسن وزين العابدين مخلص، تحت إشراف المدرب محسن حزام، تحضيراً للبطولة القارية، متمنيا أن تكون محصلة معسكر دبي، إيجابية بتحقيق الثلاثي العراقي نتائج مميزة في التحدي الآسيوي المرتقب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز