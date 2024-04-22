"الإمارات للدراجات" يتصدر سباقي "لييج - باستون - لييج" و"جيرو ديلا"

المصدر: وام

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قدم تادي بوجاتشار من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، أداءً مميزاً مرة أخرى، بعد أن فاز للمرة الثانية أمس، بانطلاقة من بعيد في سباق لييج - باستون - لييج، الذي يقام في بلجيكا.

انطلق السباق من ريدوت، على بعد 34,8 كيلومتراً من خط النهاية حتى هذه النقطة، وقام زملاؤه بدعم قوي له حيث حافظ كل من باكس وأوليسي ونوفاك على وتيرة مستدامة أرهقت المجموعة الرئيسية.

وأسرع بوجاتشار ولم يتمكن سوى ريتشارد كاراباز (فريق إي اف- إيزيبوست) من ملاحقته لكنه اضطر إلى التخلي عن المطاردة على الطريق المسطح بعد قمة التل مباشرة.

وتقدم الدراج السلوفيني بوجاتشار بفارق 60 ثانية على الفور على المجموعة المطاردة التي تضمنت كل من بن هيلي من فريق (إي اف- إيزيبوست) ورومان غريغوار من فريق (جروباما-إف دي جيه) وبينوا كوسنفروي من فريق (ديكاثلون AG2R) ورومان بارديت من فريق (دي إس إم فيرمينيتش).

وبعد المرور الرئيسي على روش أو فاوكونز، تقدم بوجاتشار بفارق دقيقتين على رومان بارديت وأكثر من ذلك على المجموعة المطاردة، التي لم يكن بوسعها سوى المنافسة من أجل الوصول إلى منصة التتويج.

ووصل كابتن فريق الإمارات إلى خط النهاية في لييج بفارق دقيقة وتسعة وثلاثين ثانية على بارديت الذي جاء ثانياً، ودقيقتين وثانيتين على بطل العالم فان دير بويل (المركز الثالث).

وبهذا الفوز، يسجل بوجاتشار الفوز رقم 70 في مسيرته، وفوزه السادس بسباق عريق حيث فاز مرتين بسباق لييج - باستون - لييج ، ومرة بطواف فلاندرز وثلاثة مرات بسباق لومبارديا.

وقال بوجاتشار، الذي سيشارك لأول مرة في جيرو دي إيطاليا : " تنتابني مشاعر جميلة، حيث كان يوماً صعباً منذ البداية، لكننا واصلنا التقدم بقوة ووضع الفريق وتيرة جيدة وحافظنا على تقدمنا قليلاً. كان الأمر مثيراً جداً بالنسبة لي أثناء ركوب الدراجة طوال اليوم، ففي العام الماضي تعرضت لحادث. وإجمالاً أنا سعيد لأنني تمكنت من الفوز مرة أخرى بهذه المنافسة القوية".

وأضاف:" أشكر الفريق بأكمله الذي تسابق لدعمي اليوم، كان عملاً جماعياً رائعاً، لم يكن بإمكاني الفوز دون زملائي في الفريق. في العام الماضي، ركزت على توفير طاقتي أما في هذا العام فكان التركيز على أن أكون في مواقع آمنة. وانطلقت أنا والفريق بقوة في الطرق الصاعدة حتى ريدوت حيث نفذنا بالضبط ما خططنا للقيام به وبعد ذلك كان هدفنا المثابرة للوصول إلى خط النهاية".

من ناحية أخرى، حقق زميله في الفريق أنطونيو مورجادو فوزه الأول كدراج محترف في سباق جيرو ديلا بانطلاق مجموعة من ستة دراجين.

ووصل الدراج البرتغالي المحترف بفريق الإمارات إلى خط النهاية في كاستروكارو تيرمي، على المسار الممتد بطول 196 كم من لوغو.

وانطلق مورجادو من المجموعة الرئيسية مع خوسيه فيليكس بارا من فريق (إكويبو كيرن فارما)، وجوان بو من فريق (إيوسكالتيل - إيوسكادي)، وماتيا بايس من فريق (بولتي كوميتا)، وجيوفاني كاربوني من فريق (جي سي ات يوكيو) قبل الممر الرابع من أصل الممرات الخمسة في طريق باجنولو الصاعد الرئيسي للمسار (بطول 3,8 كم بنسبة ارتفاع تدريجي تصل إلى 5,6 %).

وسدت المجموعة الفجوة مع متصدر السباق فيليبو دايوتو (فريق جينرال ستور) قبل 28 كيلومترا من خط النهاية، ثم تمكنوا من الانطلاق مباشرةً إلى نقطة الوصول بفضل وجود عضوين آخرين من فريق الإمارات، إيجور أريتا وأيزاك ديل تورو.

وفي الانطلاقة النهائية، تقدم مورجادو على جوان بو وماتيا بايس.

وقال مورجادو:"لم أكن بحالة جيدة في الجزء الأول من السباق، ولكن بعد العمل الكبير الذي قام به الفريق كان علي أن أفعل شيئاً. لذا، في الجزء الأخير انضممت إلى المجموعة المتقدمة وانتهى السباق بأفضل طريقة. أنا سعيد للغاية بفوزي الاحترافي الأول".

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