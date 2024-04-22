النصر وشباب الأهلي في مواجهة رابعة على لقب دوري السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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يتجدد في السابعة والربع مساء اليوم في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، لقاء فريقي النصر وشباب الأهلي في نهائي مسابقة الدوري العام لكرة السلة للرجال، في مواجهة أكثر إثارة من سابقاتها الثلاث، لاسيما بعد فوز النصر في المباراة الثالثة الخميس الماضي بنتيجة 76-72 وترتب عليه تأجيل حسم اللقب إلى مباراة رابعة في حال فوز حامل اللقب شباب الأهلي اليوم وربما خامسة حدد لها الجمعة المقبل في حال فوز النصر للمرة الثانية وتعويض خسارته في أول مباراتين فاز فيهما شباب الأهلي 99-98 و94-80، طبقاً لنظام المسابقة هذا الموسم «بست أوف 5».

ويحتاج شباب الأهلي في مواجهته إلى الفوز لإعلان نفسه بطلاً للموسم الحالي، وعلى الطرف الآخر، يتمسك النصر بآماله، وانتزاع فوز يضمن له الذهاب لمباراة فاصلة وخامسة. وتستند طموحات النصر في المنافسة لإحراز لقب تاريخي هو الأول له في دوري سلة الرجال، على مجموعة عناصر تتمتع بالخبرة والدماء الشابة.

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