الإنجليزي بورتيوس بطلاً لـ «تحدي أبوظبي» العالمي للغولف

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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حقق الإنجليزي جاريك بورتيوس، لقب بطولة «تحدي أبوظبي»، ضمن جولة التحدي العالمية للغولف، التي اختتمت أمس في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وأقيمت على مدار أربعة أيام، في إطار الشراكة بين اتحاد الإمارات للغولف والجولة الأوروبية للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبلغ إجمالي جوائزها المالية 300 ألف دولار.

حسم الإنجليزي اللقب بعدما أنهى المنافسات بإجمالي 24 ضربة تحت المعدل، بعد منافسة قوية.

وشهد مراسم التتويج محمد راشد الناصري، مدير عام وعضو مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وعادل اليعقوبي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي، ووليد العطار عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف، وتوم فيليبس المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد للغولف في منطقة الشرق الأوسط.

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