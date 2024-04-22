سحب قرعة بطولة «حجاج» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أقيمت مراسم قرعة منافسات النسخة السادسة من بطولة حجاج لكرة القدم في عجمان، التي تنظم تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، وتحظى هذه النسخة بدعم مساهمين من مختلف الأطياف. وستقام البطولة في مركز كواترو الرياضي، بمساندة عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، وبمشاركة 8 فرق تتنافس على لقب بطل النسخة السادسة، ويديرها طاقم تحكيم من اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وقال خالد ضيف الله، رئيس اللجنة المنظمة: مع دخول البطولة عامها السادس ما زالت بطولة «حجاج» تعد من أفضل البطولات وأميزها، لما تشهده من تنافس كبير وحضور جماهيري مميز، وتضم أبناء قبيلة حجاج بهدف تعميق روح الولاء والانتماء للوطن، وتبادل الخبرات والاحتكاك مع الفرق المشاركة وتحفيزهم من خلال المنافسات خلال البطولة الرياضية.

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