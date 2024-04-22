نجومنا على عرش «أم الألعاب» بـ 36 ميدالية

المصدر: دبي - البيان

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توج منتخب الإمارات لألعاب القوى بطلاً لبطولة ألعاب القوى في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي أسدل الستار على منافساتها أول من أمس في نادي ضباط شرطة دبي. وحقق منتخب الإمارات اللقب بجدارة واستحقاق، بحلوله في المركز الأول برصيد 36 ميدالية ملونة هي مجمل حصاده في البطولة، وبواقع 12 ميدالية ذهبية، و13 فضية، و11 برونزية، بعدما عزز صدارته بإضافة 12 ميدالية في منافسات اليوم الثالث الختامي، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، و3 برونزيات.

وتفوق منتخب الإمارات الذهبي على شقيقه السعودي الذي حل في المركز الثاني برصيد 17 ميدالية ملونة، بواقع 7 ذهبيات، و7فضيات، و3 برونزيات، وحل منتخب الكويت ثالثاً بـ 22 ميدالية موزعة على 5 ذهبيات، و10 فضيات، و7 برونزيات، علماً أن الترتيب العام يقتصر على 3 منتخبات فقط هي من اعتلت المنصة.

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