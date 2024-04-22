الإمارات على قمة «خليجية الشباب» بـ 144 ميدالية

المصدر: دبي- البيان

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عزز رياضيو الإمارات تفوقهم في منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الدولة حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، برفع غلتهم من الميداليات إلى 144 ميدالية ملونة بنهاية يوم الخميس، بفضل تألق نخبة من الأبطال والبطلات، والصعود إلى منصات التتويج بجدارة واستحقاق.

ودعمت الإمارات موقعها في صدارة الترتيب العام، بعد أن حصدت 48 ذهبية، و55 فضية، و41 برونزية، بفضل تألق منتخباتنا لألعاب القوى والشطرنج والريشة الطائرة، وإضافة 26 ميدالية جديدة.

ترتيب

وفي جدول ترتيب الميداليات، تواصل السعودية احتلال المركز الثاني بـ 54 ميدالية «25 ذهبية، و16 فضية، و12 برونزية»، والكويت المركز الثالث بـ 57 ميدالية «14 ذهبية، و21 فضية و22 برونزية»، وعززت سلطنة عمان موقعها في المركز الرابع بـ 31 ميدالية «14 ذهبية، و6 فضيات، و11 برونزية»، وجاءت البحرين في المركز الخامس بـ 30 ميدالية «9 ذهبيات، و8 فضيات، و13 برونزية»، ثم قطر في المركز السادس بـ 18 ميدالية «8 ذهبيات، و5 فضيات و5 برونزيات». وكان التميز في اليوم الخامس من الدور لنجوم منتخبنا الوطني لألعاب القوى، الذين حصدوا 12 ميدالية ملونة، في ختام المنافسات، أول من أمس، ليحلقوا بلقب دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، بمجموع 36 ميدالية ملونة، بواقع 12 ميدالية ذهبية، و13 فضية و11 برونزية.

تألق

وتألق «أبيض الريشة الطائرة» في منافسات اليوم الثاني للبطولة بتحقيق 6 ميداليات ملونة، بواقع ذهبية واحدة، وفضيتين، و3 برونزيات. اجتاز منتخب الإمارات الوطني للشباب لكرة الطائرة خطوته الأولى بنجاح، في منافسات اللعبة، ضمن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، بفوزه على منتخب سلطنة عمان 3-0، ضمن مواجهات الجولة الأولى لمنافسات الطائرة، والتي تستضيفها صالة نادي النصر بدبي، وانتهت أشواطها بنتائج 25-15/ و25-23 / و25-16.

كرة القدم

وتستمر الأجواء المثيرة في جدول منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب اليوم، بإقامة أربع مسابقات، الأولى تتعلق بالجولة الأخيرة والحاسمة لمباريات كرة القدم، حيث يلتقي «الأبيض الشاب» نظيره الكويتي، بينما يلعب منتخب عمان مع البحرين، وذلك على استاد آل نهيان بأبوظبي. أما في دبي، فتقام الجولة الثالثة من منافسات كرة الطائرة، وفي الشارقة منافسات الشطرنج، وفي الفجيرة اليوم الأخير من مسابقة الريشة الطائرة.

ترقب

على جانب آخر، سيكون الترقب كبيراً لختام منافسات كرة القدم، ضمن دورة الألعاب الخليجية للشباب – الإمارات 2024، مع إقامة مباراتي الجولة الثالثة اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة بأبوظبي، فيلتقي منتخبا الإمارات والكويت في الساعة 16:45 مساء، ومنتخبا سلطنة عمان والبحرين في الساعة 20:00.

وما يرفع درجة الترقب، أن جميع المنتخبات تمتلك فرصة الصعود على منصة التتويج، وإن كان منتخب الكويت قد ضمن ذلك بعدما وصل في رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين، فيما يدخل منتخب الإمارات المواجهة بطموح حصد الفوز فقط في حال أراد المنافسة على الميدالية الذهبية، بعدما أنعش حظوظه بالفوز على منتخب البحرين والحصول على ثلاث نقاط.

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