سيطرة إماراتية في «الشطرنج السريع» بالشارقة في «الخليجية»

المصدر: دبي - البيان

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سيطر أبطال وبطلات الإمارات على ميداليات بطولة الشطرنج السريع للفردي، المقامة بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعدما أحرزوا 8 ميداليات ملونة من أصل 12 ميدالية وزعت، منها 3 ذهبيات، وفضيتان، و3 برونزيات، ليرتفع رصيد أبطالنا في الشطرنج إلى 14 ميدالية منها، 7 ذهبيات، وفضيتان، و3 برونزيات.

ونجح سعود الزرعوني في الفوز بالميدالية الذهبية تحت 18 سنة للذكور، برصيد 6 نقاط، متساوياً مع زميله عبدالرحمن الطاهر الذي فاز بالميدالية الفضية بكسر التعادل.

وسيطرت بطلات الإمارات على المراكز الأولى في فئة تحت 18 سنة، حيث فازت روضة السركال بالذهبية، بـ 7 نقاط، وجاءت زميلتها فاطمة سيف آل علي وصيفة بـ 6 نقاط، ونالت الفضية، ثم أحلام راشد ثالثة والميدالية البرونزية بـ 5 نقاط.

ونالت عنود عيسى لاعبة منتخبنا ذهبية فئة تحت 14 سنة، بـ 5 نقاط، و القطرية ليان القصبي وصيفة بـ 5 نقاط، وجاءت شما السويدي لاعبة منتخبنا ثالثة بـ 4 نقاط.

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