ختام «كريبتو فايت نايت 4» للملاكمة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت النسخة الرابعة من بطولة «كريبتو فايت نايت 4» للرجال والسيدات للملاكمة، التي أقيمت على مسرح لابيرل دراغون بدبي، بتنظيم من شركة سافي، وبالتعاون مع عدد من شركات العملات المشفرة، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، والاتحاد العالمي للملاكمة.

وتوج لويس بارني سميث، بلقب بطل مجلس الملاكمة العالمي للملاكمة المشفرة، بتغلبه على خصمه أنسيم في الجولة الأخيرة بضربات التوكو الترجيحية.

فيما فاز الملاكم خالد ناصر المقيم في الإمارات، والحائز علي بطل مجلس الملاكمة العالمي الفضي في الوزن الخفيف السوبر في آسيا، بالضربة القاضية، وفاز هيلماند ميران المقيم أيضاً في الدولة، بطل مجلس الملاكمة العالمي في الشرق الأوسط، بوزن الخفيف السوبر.

وأعرب راهول سوري المؤسس المشارك لشبكة سي إف إن إن وسافي بروموتيشنز، إلى جانب زملائه المؤسسين المشاركين عن سعادتهم بالتجربة الاستثنائية للحدث العالمي المبهر.

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