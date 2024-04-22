«الرئاسة» تتألق بـ «رباعية» في أشواط الحول والزمول بختامي الوثبة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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شهد اليوم الحادي عشر من منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2024»، الذي يقام على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة نخبة المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، 8 أشواط مثيرة بالفترة المسائية، في سباقات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كلم، بالميدان الغربي في «عاصمة الميادين».

سيطرة

وسيطرت هجن الرئاسة على منافسات الفترة المسائية، مع المضمر المتألق محمد عتيق زيتون المهيري، الذي قاد مطايا الشعار الأحمر للفوز بـ 4 من أشواط المساء الثمانية، بينما تقاسمت هجن الشحانية والعاصفة الأشواط الأربعة الأخرى، بواقع شوطين لكل منهما.

وحلقت «مشهورة» لـ هجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المري، بالشوط الأول، معانقة الناموس و400 ألف درهم جائزة الشوط، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 12:08:02 دقيقة، وفي الشوط الثاني للزمول، تمكن «شاهين» لـ هجن العاصفة، مع المضمر غياث الهلالي، من تصدر المشهد عن جدارة، بتسجيله زمناً قدره 12:43:05 دقيقة.

الشاهينية

ونجحت «الشاهينية» لـ هجن الرئاسة، مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، في التربع على المركز الأول بالشوط الثالث، بزمن قدره 12:14:06 دقيقة، وحافظ المضمر محمد عتيق زيتون المهيري على تفوقه للشوط الثاني على التوالي، عندما عانق الناموس بالشوط الرابع، عندما تمكن «شاهين» لـ هجن الرئاسة من التفوق على منافسيه، وحقق المركز الأول بزمن 12:56:08 دقيقة، وحافظ المضمر محمد عتيق زيتون المهيري على تألقه، وأحرز «الهاتريك»، بتحقيقه المركز الأول للشوط الثالث على التوالي، عندما توجت «الشاهينية» لـ هجن الرئاسة بالشوط الخامس، بزمن قدره 12:28:00 دقيقة.

الشحانية

وعادت هجن الشحانية إلى صدارة المشهد من جديد، مع المضمر سالم بن فاران المري بالشوط السادس، عبر «أجيال»، التي احتلت المركز الأول بزمن قدره 12:30:09 دقيقة، لكن هجن الرئاسة استردت تفوقها من جديد في الشوط السابع، عن طريق «شاهين»، الذي عانق ناموس المركز الأول بزمن قدره 12:42:06، ثم تمكنت هجن العاصفة من الظهور مجدداً، مع المضمر غياث الهلالي، عندما حلت «الشاهينية» في المركز الأول بالشوط الثامن الأخير، بزمن قدره 12:23:04 دقيقة.

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