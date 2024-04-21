الإنجليزي بورتيوس بطلاً لـ "تحدي أبوظبي" العالمي للجولف

المصدر: وام

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أحرز الإنجليزي جاريك بورتيوس، لقب بطولة "تحدي أبوظبي" ضمن جولة التحدي العالمية للجولف، التي أختتمت اليوم (الأحد) في نادي العين للفروسية والرماية والجولف وأقيمت على مدار 4 أيام في إطار الشراكة بين اتحاد الإمارات للجولف والجولة الأوروبية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبجوائز قدرها 300 ألف دولار أمريكي.

وجاء حسم اللقب بعدما أنهى المنافسات بإجمالي 24 ضربة تحت المعدل، بعد منافسة قوية، إذ جاء الفرنسي أليكساندر ليفي بالمركز الثاني بمجموع 23 ضربة تحت المعدل، والدنماركي نيكولاي كريستينسين بالمركز الثالث برصيد 22 ضربة تحت المعدل.

شهد مراسم التتويج محمد راشد الناصري، مدير عام وعضو مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وعادل اليعقوبي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي، ووليد العطار عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجولف، وتوم فيليبس المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد للجولف في منطقة الشرق الأوسط.

تشكل البطولة .. المحطة الأولى من استضافة أبوظبي بطولتين متتاليتين للعام الثاني على التوالي ضمن جولة التحدي، مع احتضان نادي شاطئ السعديات للجولف بطولة "تحدي الإمارات" في الفترة من 25 إلى 28 أبريل الجاري.

وتقام جولة التحدي تحت مسمى "الطريق إلى مايوركا"، وتشهد إقامة 30 بطولة في 19 دولة مختلفة، منها جنوب أفريقيا، وإسبانيا، الدنمارك، التشيك، الهند، فرنسا، النمسا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، والسويد، والبرتغال، والصين وإيطاليا.

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