الإمارات تتصدر "الألعاب الخليجية للشباب" بـ 144 ميدالية

المصدر: وام

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عزز رياضيو الإمارات تفوقهم في منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب " الإمارات 2024" التي تستضيفها الدولة حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار "خليجنا واحد.. شبابنا واعد"، برفع رصيدهم إلى 144 ميدالية ملونة بنهاية منافسات أمس (اليوم الخامس).

ودعمت الإمارات موقعها في صدارة الترتيب العام، بفضل تألق لاعبو ولاعبات منتخبات ألعاب القوى والشطرنج والريشة الطائرة، وإضافة 26 ميدالية جديدة، ليصبح الإجمالي 144 ميدالية موزعين بين 48 ذهبية، و55 فضية، و41 برونزية.

وتحل السعودية في المركز الثاني برصيد 54 ميدالية (25 ذهبية، و16 فضية، و12 برونزية)، والكويت في المركز الثالث بـ57 ميدالية (14 ذهبية، و21 فضية و22 برونزية)،

وعززت سلطنة عمان موقعها في المركز الرابع بـ31 ميدالية (14 ذهبية، و6 فضيات، و11 برونزية)، وجاءت البحرين في المركز الخامس بـ30 ميدالية (9 ذهبيات، و8 فضيات، و13 برونزية)، ثم قطر في المركز السادس بـ18 ميدالية (8 ذهبيات، و5 فضيات و5 برونزيات).

وكان التميز في اليوم الخامس للدورة لنجوم منتخبنا الوطني لألعاب القوى الذين حصدوا 12 ميدالية ملونة، في ختام المنافسات أمس السبت، ليحلقوا بلقب دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب " الإمارات 2024 " بمجموع 36 ميدالية ملونة، بواقع 12 ذهبية، و13 فضية و11 برونزية.

وفرض منتخبنا الوطني للشطرنج سيطرته على منافسات الشطرنج السريع للفردي المقامة حالياً بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعدما أحرز لاعبوه ولاعباته 8 ميداليات ملونة من بين 12 ميدالية تم توزيعها السبت، من بينها 3 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات، ليرتفع رصيد أبطالنا في الشطرنج إلى 14 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، وفضيتين و3 برونزيات. كما تألق منتخب الريشة الطائرة" في ثاني أيام منافسات اللعبة بتحقيق 6 ميداليات ملونة، بواقع ذهبية واحدة، وفضيتين، و3 برونزيات.

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