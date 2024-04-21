تواصل منافسات سباق الهجن لسنّ الفطامين بميدان الذيد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت اليوم على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن منافسات سباق سن الفطامين التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور جموع غفيرة من ملاك ومحبي الهجن.

تضمنت المنافسات، التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن، إقامة 21 شوطا لسن الفطامين منها 12 شوطا لأهل الذيد مشتركات و4 أشواط صعوب لأهل الذيد و4 أشواط مفتوحة وشوط واحد بدون علاج لمسافة 1500 متر .

وفاز “بروق ” لخليفة ربيع بن غويث الكتبي بالشوط الأول، و"الشاهينية" لسعيد سالم عبيد بالعامري بالشوط الثاني و“ملازم” لخالد مطر سلطان الكتبي، بالشوط الثالث و“راسية” لمبارك عوض بالصغير بالشوط الرابع .

وكان الشوط الخامس من نصيب “شاهين” لعبدالله سالم الخاصوني والشوط السادس من نصيب “حشيمة” لطارش علي بخيت المسافري وفاز بالشوط السابع “ شاهين” لسالم مصبح سعيد الكتبي بزمن وقدره 2:06:28 (أفضل توقيت)، وبالشوط الثامن “الشاهينية” لعبدالله سالم الخاصوني وبالشوط التاسع “شاهين” لخليفة علي بخيت المسافري.

وأسفر الشوط العاشر عن فوز “الشاهينية” لـ عبدالله سالم الخاصون و"شاهين" لـ محمد سعيد محمد الكتبي بالشوط الحادي عشر والشوط الثاني عشر كان من نصيب “غازية” لمحمد مبارك سيف الجزيعي وفاز بالشوط الثالث عشر “شاهين” لعلي سيف الخاصوني الكتبي وبالشوط الرابع عشر “الشاهينية” لـ خليفة علي خليفة حميدان الفلاسي وبالشوط الخامس عشر “شاهين” لمحمد راشد بن مرخان الكتبي وبالشوط السادس عشر “الشاهينية” لـ محمد راشد بن مرخان الكتبي وبالشوط السابع عشر شاهين عبدالله سالم الخاصوني.

أما أشواط الصعوب فقد أسفرت عن فوز الشاهينية لـ مبارك صغير مرخان الكتبي بالشوط الـ 18 والشـــــوط 19 الشبابي لـ سالم محمد سالم بن لاحج الكتبي و الشوط 20 الشاهينية لـ يعروف صغير مرخان الكتبي والشوط 21 ظبيان لـ سالم حمد سالم الكتبي.

وأكد سعادة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن سباق الهجن لسن الفطامين يحصد العديد من النجاحات التي انعكست على الملاك التي لمسناها في وجوه الملاك مما يعكس الصورة الحقيقية للدعم الكبير والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة لملاك الهجن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز