ختام مونديال «الموتوسيرف» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، سباقي الختام من بطولة العالم للموتوسيرف «جائزة الفجيرة الكبرى».

وأشاد الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي بمستوى تنظيم البطولة، وجهود القائمين عليها في استقطاب الأبطال العالميين، ودورها في تطوير قطاع الرياضات البحرية على المستوى المحلي والدولي.

وتوج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين في البطولة التي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 20 دولة، ومشاركة إماراتية لأول مرة من أكاديمية تدريب الشباب والناشئين بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

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