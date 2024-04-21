20 شوطاً في منافسات الحول والزمول لهجن الشيوخ اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت، أمس ، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «ختامي الوثبة 2024».

والذي يقام في نسخته الـ 45، بميدان الوثبة للهجن أبوظبي، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن منافسات اليوم العاشر من المهرجان، وشهد السباق التراثي بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن، إذ أقيمت الأمسية التراثية للعام الخامس على التوالي ضمن المهرجان، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية التراثية.

وشهد السباق التراثي إقامة 18 شوطاً لمسافة 2 كلم، في الفترة المسائية بالميدان الجنوبي لأبناء القبائل، وسط منافسة قوية من المشاركين من أجل حصد الناموس.

وتتحول المنافسات، اليوم الأحد، إلى الميدان الغربي، إذ ينتقل المهرجان إلى تحديات الكبار بأشواط الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، على مدار 20 شوطاً، منها 12 شوطاً في الفترة الصباحية، و8 أشواط في الفترة المسائية، ويحصل الفائزون على جوائز مالية قيمة.

ناموس

وحصد عبيد محمد بن مرخان الكتبي مالك المطية «الغزال» ناموس أول أشواط السباق التراثي، حيث أنهت المطية مسافة الشوط في 2:55:01 دقيقة، وحققت أفضل توقيت زمني، وفي الشوط الثاني نجح أحمد راشد سرود المنصوري في نيل لقب الشوط الثاني مع المطية «الجو» بتوقيت 2:58:05 دقيقة، فيما كان لقب الشوط الثالث من نصيب نوره محمد الزعابي مالكة «الوشري» بزمن قدره 3:17:08 دقائق.

وكسب مطر محمد المهيري ناموس الشوط الرابع مع المطية «الختال» الذي أنهى الشوط في 2:59:02 دقيقة، بينما توج ويليام بارودي مالك «أبو راس» بلقب الشوط الخامس بتوقيت 3:44:03 دقائق، فيما حصد ناموس الشوط السادس محمد عمير الراشدي مالك «معزز» الذي جاء في المركز الأول بتوقيت 3:03:09 دقائق.

نتائج

وأسفرت نتائج بقية الأشواط عن فوز كل من: «مهوس» لسعود مصلح الأحبابي، و«هملول» لعلي مطر حميد الشامسي، «هملول» لسالم سلطان القمزي، «هتاش» لسلطان راشد المنصوري، «الذيب» لذياب سالم بن هويدن الكتبي، «جمر» لعبد الله محمد محمود، «عجيب» لحمدان الضيب العرياني، «شاهين» لمطر راشد بالضبيعة الكتبي، «سكر» لعبدالله الفلاسي، «شاهين» لراشد سالم الكتبي، «الأسد» لمبارك سهيل العامري، و«مخباط» لناصر نخيره المحرمي.

وحصل الفائزون بأشواط السباق التراثي على جوائز نقدية 100 ألف درهم لصاحب المركز الأول، بينما حصل الفائزون ببقية المراكز من الثاني إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

مزاد

من جهة أخرى، شهدت النسخة 46 من مزاد الهجن الذي تنظمه المجموعة العلمية المتقدمة، ضمن الفعاليات المصاحبة مهرجان «ختامي الوثبة» حصد 6 ملايين درهم، بعد تنافس كبير من ملاك الهجن على شراء 74 من الحشوان «30 بكرة و44 قعوداً»، التي عرضتها المجموعة للبيع خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، بمنصة المزادات بالوثبة، في مشهد مميز يصاحب المهرجان في كل عام، ويشكل ملتقى للتنافس الشريف على الفوز بشراء أفضل الهجن الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز