خليفة الرميثي.. أصغر بطل للعرب يطمح لذهبية «شراع الخليج»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك دولة الإمارات في مسابقة الشراع الحديث بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بمجموعة من الأبطال الصغار الذين نجحوا في تحقيق بطولات وإنجازات على المستويين الإقليمي والعربي.

ومن أبرز هؤلاء النجوم الواعدين البحار الصغير خليفة أحمد الرميثي المتوج بذهبيتي الشراع «فئة الأوبتمست» في البطولة العربية للشراع التي أقيمت في دولة الكويت فبراير الماضي، بمشاركة 75 لاعباً ولاعبة من 13 دولة، وكأصغر بطل يحرز لقب البطولة العربية، وذلك قبل أن يتم عامه الـ 11.

ومن المفارقات، أن البطل الواعد خليفة الرميثي يحتفل بعيد ميلاده الـ 11، أول من أمس، في البحر، خلال مشاركته في سباقات اليوم الثالث من بطولة الشراع الحديث. ويحمل الرميثي العديد من الإنجازات والمفارقات أيضاً، حيث توج بذهبية دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر العام الماضي، وهو لم يكمل العاشرة من عمره.

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