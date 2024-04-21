فارس المطوع: كوادرنا قادرة على استضافة كبرى الأحداث العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، رئيس اللجنة المنظمة، أن دولة الإمارات أثبتت أنها قادرة على استضافة كبريات الأحداث الرياضية العالمية بفضل الجهود المتضافرة من جميع اللجان في الدورة.

والتي قادت الحدث إلى النجاح من بدايته إلى الآن، وهو ما يؤكد أن الإمارات لديها من الكوادر التنظيمية والإدارية المحترفة القادرة على تنظيم أي حدث. من جهته، أعرب اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، عن سعادته بالمستوى الفني للمنافسات التي شهدت ارتفاعاً ملموساً وتطوراً في الأرقام المسجلة لكل الدول الخليجية المشاركة، ما يبشر بمستقبل واعد لألعاب القوى الخليجية.

وأضاف: «الشيء الذي يثلج الصدر هو ذلك التطور الذي تشهده المنافسات بوجه عام، كما نلاحظ عن كثب ارتفاع وتيرة التنافس بين المشاركين، واللافت للانتباه أيضاً روح التنافس الشريف التي سادت بين المشاركين».

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