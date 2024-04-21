الإمارات تعزز صدارتها «خليجية الشباب» بـ 118 ميدالية

المصدر: دبي - البيان

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واصلت منتخبات الإمارات الوطنية، تألقها في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الإمارات حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية يتنافسون في 24 لعبة.

وشهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، منافسات اليوم الثاني لبطولة ألعاب القوى المقامة في نادي ضباط شرطة، وتوج الفائزين، بحضور الدكتور محمد المر عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اتحاد ألعاب القوى، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من المسؤولين في اللجنة، واتحاد ألعاب القوى.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمستوى المنافسات، مؤكداً أهمية الدورة في بناء جيل رياضي خليجي واعد، وصقل وتطوير قدراته، لتمكينه من الوصول للأولمبياد والمحافل الرياضية على المستويات الدولية كافة وتحقيق الإنجازات.

فوز

ونجح لاعبو ولاعبات منتخبات الإمارات في الفوز بـ 33 ميدالية جديدة، ضمن منافسات اليوم الرابع من الدورة، ليصل الرصيد إلى 118 ميدالية ملونة، منها 39 ميدالية ذهبية، و47 فضية، و32 برونزية. ورفعت السعودية رصيدها في المركز الثاني إلى 42 ميدالية ملونة «21 ذهبية، و11 فضية، و10 برونزيات»، تلتها الكويت في المركز الثالث بـ 48 ميدالية ملونة «11 ذهبية، و19 فضية و18 برونزية»،.

وأهدت «أم الألعاب» 24 ميدالية ملونة إلى الإمارات، بواقع 7 ذهبيات، و9 فضيات، و8 برونزيات، بعدما أضاف لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات 13 ميدالية في منافسات اليوم الثاني، التي أقيمت أول من أمس، على ميدان ومضمار نادي ضباط شرطة دبي.

نتائج

وفي أبرز النتائج الإماراتية، أهدت اللاعبة شوق هاشم، الإمارات إنجازاً مميزاً بحصدها الميدالية الذهبية لمسابقة إطاحة المطرقة بحلولها في المركز الأول، وسجلت 40:38 متراً، محطمة رقم الدولة المسجل باسمها، وتفوقت على لاعبة منتخب الكويت دلال العزمي التي حلت ثانية، وسجلت 40:34 متراً، ولاعبة منتخب عمان كلثم خميس الثالثة بـ 39:92 متراً.

كما سيطرت الإمارات على الميداليات الذهبية في مسابقة الشطرنج السريع للفرق، ضمن بطولة الشطرنج التي أقيمت بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

حيث أحرز أبطال وبطلات الإمارات 4 ميداليات ذهبية في المسابقات الأربع تحت 14 و18 للذكور والإناث، ففي مسابقة تحت 18 سنة للذكور، تصدر منتخبنا المركز الأول برصيد 6 نقاط.

وجاء في المركز الثاني منتخب الكويت برصيد 3 نقاط، وسلطنة عمان الثالث برصيد نقطتين، وفي مسابقة تحت 14 سنة للذكور، فاز منتخبنا بالمركز الأول برصيد 6 نقاط، وقطر الثاني برصيد 3 نقاط، والكويت الثالث برصيد نقطتين.

توج الأبطال فارس المطوع أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، ونبيل عاشور رئيس اللجنة الفنية بالدورة، رئيس اتحاد اليد، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، وعدد من رؤساء الاتحادات الخليجية، ورؤساء الوفود، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

أصحاب الهمم

كما رفع منتخبنا البارالمبي حصاده إلى 30 ميدالية ملونة بنهاية منافسات ألعاب القوى أصحاب الهمم، في نادي ضباط شرطة دبي، بعدما حقق 16 ميدالية جديدة.

وحصد منتخبنا البارالمبي 9 ذهبيات، و12 فضية، و9 برونزيات، وجاءت السعودية ثانية بـ 6 ميداليات ذهبية، والبحرين ثالثة بـ 10 ميداليات، منها 4 ذهبيات و5 فضيات، وبرونزية واحدة.

صدارة

على صعيد آخر، عوّض الأبيض الإماراتي خسارته أمام سلطنة عمان في الافتتاح 1-2، بفوز كبير على البحرين 6-1، في الجولة الثانية لمنافسات كرة القدم، وذلك على استاد آل نهيان في أبوظبي. سجل أهداف منتخب الإمارات مايد عادل «هاتريك»، ومحمد السعدي «هدفين» ومحمد بطي.

ووضع الأبيض الإماراتي أول 3 نقاط في رصيده، فيما بقي منتخب البحرين من دون رصيد، بعدما خسر أمام الكويت صفر-1. وتصدرت الكويت الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد فوزها على سلطنة عمان 1 - صفر، ليتوقف رصيد الأخيرة عند 3 نقاط.

وتقام اليوم الأحد منافسات 5 ألعاب، حيث تختتم منافسات الشراع في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتقام كرة الطاولة في صالة نادي النصر بدبي، وكرة اليد في نادي البطائح، والشطرنج في نادي الشارقة للشطرنج، والريشة الطائرة في صالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

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