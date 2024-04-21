صدارة ثنائية في «دولية أبوظبي للغولف»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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شهدت الجولة الثانية لبطولة تحدي أبوظبي الدولية لمحترفي الغولف التي يحتضنها نادي العين للفروسية والسباق والغولف في ختام جولته الثانية التي أقيمت أول من أمس، صدارة ثنائية بين الدنماركي نيكولاس كريستنسون، والجنوب إفريقي ويلكون نينابر بمعدل 13 ضربة تحت المعدل لكل منهما.

وقال الجنوب إفريقي نينابر: «لقد كان الأمر واضحاً لعبت بشكل جيد وقمت بتسديد الضربات، وفاتتني بعض الأشياء أيضاً، ولكني سعيد بتسجيل رقم قياسي جديد في البطولة، على الرغم من بعض المواقف الصعبة التي لم يحالفني فيها الحظ عند بعض الحفر».

واعترف الدنماركي نبكولاي كريستنسن بصعوبة البداية قائلاً: «لم أقم بأفضل بداية ولكني قمت ببعض التسديدات الجيدة بعد ذلك، وبدأت اللعب بشكل جيد، وهو أمر رائع للغاية، منحني المحافظة على مستواي، شخصياً أحب هذه البطولة وخاصة في الملاعب الخضراء بالإمارات ولذلك أقدم هنا أفضل المستويات».

وفي بقية النتائج، يتقاسم الإنجليزي جون باري، والأسكتلندي إيوان ووكر، والجنوب إفريقي أوليفر بيكر، المركز الثالث بفارق 12 تحت المعدل.

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