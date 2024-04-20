الإنجليزي جاريك بورتيوس يتصدر تحدي أبوظبي للغولف

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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تقاسم الإنجليزي جاريك بورتيوس، صدارة ما قبل الجولة الأخيرة من تحدي أبوظبي في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بضربة واحدة مع منافسيه الجنوب أفريقي ويلكو نينابر، وألكسندر ليفي.

وسجل كل من: بورتيوس والفرنسي ليفي ست ضربات تحت المعدل بواقع 64 ضربة ليصعدا إلى صدارة الترتيب العام بمجموع 17 ضربة تحت المعدل، قبل أن ينضم إليهما الجنوب أفريقي نينابر في القمة بعد أن سجل أربع ضربات تحت المعدل بواقع 66 ضربة.

وسلط بورتيوس، الذي انتقل للعيش في الإمارات سبتمبر الماضي، الضوء على لعبه القوي في الضربات القريبة من الحفر باعتباره مفتاح نجاحه حتى الآن هذا الأسبوع في العين.

استفادة

وقال بورتيوس: كانت طريقة لعبي في المنافسات أفضل بكثير مما كانت عليه سابقاً، لقد حققت أقصى استفادة من الفرص التي أتيحت لي، إنه ملعب غولف سهل الوصول إليه وسخي من نقطة الانطلاق، لذا عليك أن تكون دقيقاً جداً في تسديداتك الثانية، وواصل: لقد قمت بذلك بشكل جيد اليوم، أعتقد أنني سددت خمس أو ست تسديدات كانت صعبة إلى حد كبير، ثم سددت تسديدتين وهذا الأمر يجعل لعبي أسهل دائماً.

الجولة الرابعة

تنطلق الجولة الرابعة غداً الأحد في الساعة 7:30 صباحاً، ومن المقرر أن ينطلق بورتيوس ونينابر وليفي في المجموعة الأخيرة في الساعة 9:30 صباحاً، وسيتم دعوة عشاق الغولف لمشاهدة الجولة الأخيرة من تحدي أبوظبي غداً وتحدي الإمارات الأسبوع المقبل، والذي يقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وأرينا وفينيكس كابيتال والليث، لمشاهدة نجوم البطولة والدخول مجاناً.

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