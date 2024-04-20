أمين عام "الأولمبية الوطنية": كوادرنا التنظيمية قادرة على استضافة كبرى الأحداث العالمية

المصدر: وام

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أكد فارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب "الإمارات 2024" رئيس اللجنة المنظمة، أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية بفضل الخبرات التراكمية والجهود المتضافرة من جميع اللجان في الدورة، والتي قادت الحدث إلى النجاح من بدايته إلى الآن.

وقال المطوع، إن حصاد الإمارات كبير في المنافسات التي انتهت فعالياتها، ونجح أبطال الإمارات في الصعود لمنصات التتويج وتحقيق الريادة، سواء في عدد الميداليات أو حصاد الذهب.

وأضاف : نشكر جميع الوفود الخليجية على حضورهم وتفاعلهم مع الحدث، ونأمل أن تكون الدورة باكورة للشباب في الإنجازات واكتساب الخبرات، سواء على مستوى الألعاب الفردية أم الجماعية، والقادم أفضل في رفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

ونوه المطوع، إلى أن الدورة أكدت الترابط الخليجي، وهو الهدف الذي رسمه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الذي طرح فكرة الدورة على رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون الخليجي، للتنافس الشريف بين الخليجيين، وإزاحة الستار عن جيل جديد من اللاعبين الموهوبين الذين يملكون القدرة على تحقيق الإنجازات الرياضية في المحافل الدولية كافة.

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