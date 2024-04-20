راشد بن حميد: "الألعاب الخليجية" تُساهم في بناء جيل واعد وتطوير قدراته

المصدر: وام

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حضر الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب "الإمارات 2024"، منافسات اليوم الثاني لبطولة ألعاب القوى المقامة في نادي ضباط شرطة دبي، وتوج الفائزين، بحضور اللواء الدكتور محمد المر عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اتحاد ألعاب القوى، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من المسؤولين في اللجنة، واتحاد ألعاب القوى.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمستوى المنافسات، مؤكداً أهمية الدورة في بناء جيل رياضي خليجي واعد، وصقل وتطوير قدراته، لتمكينه من الوصول للأولمبياد والمحافل الرياضية على المستويات الدولية كافة، وإحراز الإنجازات.

وهنأ الشيخ راشد النعيمي، الفائزين بالميداليات، وحثهم على مواصلة مشوارهم على درب التميز الرياضي، كما حرص على لقاء رؤساء الوفود الخليجية المشاركة، ونقل لهم تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ورحب بالأشقاء أعضاء وفود الدول الخليجية في بلدهم الثاني الإمارات.

وحرص الشيخ راشد النعيمي، على مصافحة جميع فرق العمل والمتطوعين، مثنياً على جهود الجميع في إخراج التنظيم بصورة مشرفة تؤكد التميز والإمكانات الهائلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة المحافل الرياضية الدولية الكبرى.

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