الحبتور: جهود الأندية والرعاة والإعلام وراء نجاحات موسم البولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أقام نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حفله السنوي الختامي للموسم الحالي، بفندق هيلتون بالحبتور سيتي، بحضور محمد خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، حفل تكريم لرعاة أنشطة الموسم والفائزين بالبطولات والألقاب من ممارسي لعبة البولو والفروسية «قفز الحواجز والترويض ومدرسة ركوب الخيل»، وجاء الحفل معبراً بصدق عن المكاسب والنجاحات التي تحققت هذا الموسم.

نجاحات

وأكد محمد خلف الحبتور، أن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، اعتاد، وبصفة سنوية، الاختفاء بشركاء النجاح من رعاة وأندية وفرق، إلى جانب فريق الدعم اللوجستي، الذين شاركوا في إنجاح فعاليات الموسم، وبذلوا جهودا كبيرة، إلى جانب رجال الإعلام الذين قدموا صورة احترافية للفعاليات طيلة الموسم المنصرم.

كما وجّه الحبتور، الشكر إلى كافة أندية الدولة، وإلى أسرة البولو بالإمارات، مهنئاً إياهم بنجاح الموسم، ومعرباً عن أمله في أن يشهد الموسم المقبل نجاحاً مضاعفاً، بفضل تضافر الجهود، سعياً لتطوير اللعبة، ووصولاً إلى المشاركة الإيجابية في بطولة كأس العالم، التي حظيت الإمارات باستضافتها في عام 2026.

شكر

كما وجّه الحبتور الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة ومؤسس فريق الإمارات للبولو، وإلى كل من أسهم في دعم بطولات البولو بكافة أندية الدولة.

وقال الحبتور: نتطلع كذلك إلى خلق قاعدة عريضة من اللاعبين المواطنين، تسهم في تحقيق طموحات الاتحاد ومحبي وعشاق البولو، وتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قياداتنا لرياضة الإمارات عامة، وللبولو بوجه خاص، مؤكداً أن اتحاد البولو أصبح أكثر تفاؤلاً في تحقيق استراتيجيته التي تهدف إلى تطوير اللعبة، ورفع اسم وعلم دولتنا الغالية خفاقاً في جميع المحافل الدولية.

المكرمون 130

شمل التكريم 130 شخصاً من 27 فئة، حيث نال فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة أفضل الفرق تنظيماً، كما فاز فريق الحبتور بجائزة أفضل فريق في الموسم، حيث فاز بكأس دبي الفضية، وبطولة اليوم الوطني، وبطولة الماسترز 2024، ونال فريق ذئاب دبي جائزة تقديرية خاصة، لمشاركته الإيجابية في نشاط الموسم، ونالت الشيخة عليا آل مكتوم جائزة تقدير الأعضاء، لمشاركتها الفعالة، ونالت بنتلي الإمارات جائزة المساهمة الأكثر تميزاً في الرعاية، ونال إسطبل إيه إتش جائزة أفضل إسطبل، وحصد فريق زيدان السعودي جائزة ولاء الأعضاء.

ونالت اللاعبة بيترا ستانكو جائزة أفضل عنصر نسائي في الموسم، ونالت اللاعبة بيللا نيكوفا من أكاديمية النادي جائزة أفضل لاعبة شابة، وتوج اللاعب خلف الحبتور بجائزة أفضل لاعب مبتدئ، ونال حبتور الحبتور جائزة اللاعب الأكثر مشاركة، كما نال طارق الحبتور جائزة أفضل لاعب خليجي، وحصل ريتشي بهانسالي على جائزة أفضل لاعب صاحب أقل هانديكاب.

ونال رومين جيراردين جائزة أفضل لاعب صاعد، ونال جائزة التفوق دانييل سليمان وجوي كيم جائزة الأكاديمية، ونالت ارابيا براملي جائزة مدرسة ركوب الخيل، وحصدت مهرة القاسمي جائزة الانتماء لمدرسة ركوب الخيل، وزارا نواب جائزة أفضل مبتدئة في مدرسة ركوب الخيل.

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