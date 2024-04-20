الإمارات تعزز صدارتها لـ«خليجية الشباب» بـ118 ميدالية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت منتخبات الإمارات الوطنية تألقها في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية يتنافسون في 24 لعبة.

ونجح لاعبو ولاعبات منتخبات الإمارات في الفوز بـ 33 ميدالية جديدة، ضمن منافسات اليوم الرابع من الدورة، ليصل الرصيد إلى 118 ميدالية ملونة، منها 39 ميدالية ذهبية، و47 فضية، و32 برونزية.

ورفعت السعودية رصيدها في المركز الثاني إلى 42 ميدالية ملونة (21 ذهبية، و11 فضية، و10 برونزيات)، تلتها الكويت في المركز الثالث بـ48 ميدالية ملونة (11 ذهبية، و19 فضية و و18 برونزية)، وجاءت سلطنة عمان في المركز الرابع بـ27 ميدالية (14 ذهبية، و5 فضيات، و8 برونزيات)، ثم البحرين في المركز الخامس بـ24 ميدالية (9 ذهبيات، و7 فضيات، و8 برونزيات)، ثم قطر في المركز السادس بـ15 ميدالية (6 ذهبيات، و5 فضيات و4 برونزيات).

وأهدت «أم الألعاب» 24 ميدالية ملونة إلى الإمارات، بواقع 7 ذهبيات، و9 فضيات، و8 برونزيات، بعدما أضاف لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات 13 ميدالية في منافسات اليوم الثاني التي أقيمت الجمعة على ميدان ومضمار نادي ضباط شرطة دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز