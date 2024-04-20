الإمارات تعزز صدارتها لـ«الألعاب الخليجية للشباب» بـ 85 ميدالية

المصدر: دبي - البيان

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رفعت الإمارات رصيدها إلى 85 ميدالية بنهاية منافسات اليوم الثالث لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي تستضيفها خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، وبمشاركة 3500 لاعب ولاعبة في 24 رياضة فردية وجماعية.

وجمع لاعبو ولاعبات الإمارات 48 ميدالية في منافسات اليوم الثالث من الدورة منها، 25 ميدالية ذهبية، و36 فضية، و24 برونزية، لتعزز الإمارات موقعها في صدارة الترتيب العام بـ85 ميدالية.

ورفعت الكويت رصيدها إلى 39 ميدالية ملونة منها، 10 ذهبيات، و13 ميدالية فضية، و16 برونزية، في المركز الثاني بالترتيب العام.

وجاءت السعودية في المركز الثالث بـ33 ميدالية، بواقع 15 ذهبية، و10 فضيات، و8 برونزيات، وحلت سلطنة عُمان في المركز الرابع بـ18 ميدالية منها، 12 ذهبية، و4 فضيات، و2 برونزية، وجاءت البحرين في المركز الخامس بـ18 ميدالية منها، 6 ذهبيات، و6 فضيات، و6 برونزيات، ثم قطر في المركز السادس بـ7 ميداليات منها، 3 ذهبيات، و4 برونزيات.

تألق الجوجيتسو

وتصدر منتخب الإمارات للجوجيتسو المشهد في اليوم الثالث بإجمالي 23 ميدالية منها، 10 ذهبيات، و5 فضيات، و8 برونزيات، في المقابل حقق المنتخب السعودي 6 ميداليات، بعد أن حصد ذهبيتين، وثلاث فضيات، وبرونزية واحدة، وحصل المنتخب الكويتي على فضيتين، وبرونزية واحدة، ومثله منتخب البحرين.

ألعاب القوى

كما عززت الإمارات رصيدها في اليوم الثالث بـ11 ميدالية ملونة في منافسات ألعاب القوى، بواقع ذهبيتين، و5 فضيات، و4 برونزيات، فيما حلت الكويت ثانية برصيد 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و4 برونزيات، والسعودية ثالثة بـ6 ميداليات موزعة بين 3 ذهبيات، وفضيتين وبرونزية واحدة، ثم عُمان بذهبيتين وبرونزية واحدة، والبحرين بذهبية واحدة.

وحافظ رياضيو منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم، على مسيرة الإنجازات بالحصول على 14 ميدالية ملونة منها، 4 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، ومثلها برونزية، فيما حصد المنتخب البحريني 6 ميداليات، بواقع ذهبيتين، و4 فضيات، والمنتخب السعودي 3 ذهبيات، والمنتخب العماني 3 ميداليات، بواقع ذهبية، وفضية، وبرونزية، والمنتخب القطري ذهبيتين.

إشادة

وأشاد الصيني كوان هاي لي، رئيس الاتحاد الدولي للشراع بتنظيم واستضافة الإمارات للنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب «الإمارات 2024» التي تقام بمشاركة قياسية لـ 3500 رياضي ورياضية، مشيراً إلى أن الدورة تعد نواة لتطوير النشء والشباب في رياضة الشراع الحديث في المنطقة مستقبلاً.

واستقبل الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، كوان هواي لي، رئيس الاتحاد الدولي للشراع الذي لبى الدعوة لحضور منافسات الشراع الحديث المقامة في العاصمة أبوظبي.

والتقى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رفقة كوان هواي لي، بلاعبي ولاعبات وأعضاء المنتخبات الخليجية المشاركين في الدورة، كما حرص رئيس الاتحاد الدولي على تبادل الهدايا التذكارية مع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

نجاح الحدث

وأكد نبيل عاشور، رئيس اللجنة الفنية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، أن المنافسات تسير على قدم وساق وجهود جميع اللجان متضافرة لإنجاح الحدث وتقديمه بالشكل الذي يليق بدولة الإمارات، بالإضافة إلى تعاون جميع الوفود الخليجية مع اللجنة المنظمة.

وقال: «هناك مرونة في المسابقات خاصة التي تأجلت لمدة يوم واحد بسبب ظروف الأمطار، والأهم أن انطلاق المنافسات في الألعاب المختلفة يؤكد نجاح الحدث الخليجي على أرض الإمارات».

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