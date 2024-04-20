إسدال الستار على بطولة الموتوسيرف في الفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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تختتم اليوم فعاليات النسخة الأولى من بطولة العالم للموتوسيرف «جائزة الفجيرة الكبرى»، التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة يمثلون 20 دولة من مختلف القارات في مقدمتها الإمارات التي تشارك بخمسة متسابقين، وأقيمت أمس منافسات الجولتين الثانية والثالثة من أجل تحديد هوية المتأهلين للأدوار النهائية التي تقام اليوم ضمن الجولة الرابعة بجانب سباقي الختام لجائزة الفجيرة الكبرى 1 و2.

نتائج

وأسفرت نتائج الجولة الثانية والثالثة عن تأهل عدد من المتسابقين لنهائيات البطولة وضمن فئة النخبة احتل المتسابقون التشيك المراكز الثلاثة الأولى بحصول مايتيزسش نوفتني على المركز الأول بحصوله على 18 نقطة يليه مواطنه دومينيك كادليتش برصيد 14 نقطه وجاء لينكش كوزون في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

وضمن فئة الماسترز المجموعة أ واصل المتسابقون التشيك تألقهم واحتلوا المراكز الثلاثة الأولى بعد أن جاء زادنيتش كوستيلسكي أولاً بـ18 نقطة، يليه رومان كوزون بـ14، ثم مارتين تيرز ثالثاً بعد حصوله على 11 نقطة وفي فئة الماسترز المجموعة ب، احتل الكوري الجنوبي دون كيم المرتبة الأولى بـ18 نقطة، يليه دون كيم التشيكي بيتر فليتيتش 14 ثم جاء ثالثاً كاراتشفل لكشيل من النمسا برصيد 11 نقطة. ليضمن المتسابقون التواجد في مونديال الموتسيرف المقام في الصين.

نجاح

وعبر أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، عن سعادته بالإقبال الكبير والتنافس القوي الذي يشهده الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى على مستوى الدولة.

مما يؤكد على مكانة الفجيرة العالمية على خارطة الرياضات البحرية، مقدماً التهنئة للفائزين في الجولة الأولى، ومتسابقي الإمارات على الأداء المشرف، مشيداً بالدعم والمتابعة التي يوليها سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ورعايته الكريمة للبطولة.

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