مدينة إكسبو دبي تستضيف سباق «وينغز فور لايف» العالمي 5 مايو

المصدر: دبي - البيان

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ستكون الإمارات ضمن أبرز دول العالم، التي يقام فيها بالتوازي وفي ذات اليوم النسخة الحادية عشرة من السباق العالمي «وينغز فور لايف» أو «أجنحة من أجل الحياة»، وهو حدث الجري الأضخم والأشمل على وجه الأرض، الذي يعود يوم 5 مايو المقبل، وتحتضنه مدينة إكسبو دبي، بدعم من مجلس دبي الرياضي.

سباق فريد

ويعتبر هذا السباق الخيري الفريد من نوعه حدثاً استثنائياً كونه ينطلق في نفس التوقيت في مختلف مدن العالم معاً، وحظيت نسخة العام الماضي بمشاركة قياسية على الصعيد العالمي، مع 206,728 شخصاً من 192 جنسية انطلقوا في السباق «في 158 بلداً تحت شعار «الجري من أجل الذين لا يستطيعون ذلك»، أما الهدف في هذا العام 2024 فهو تجاوز هذا الرقم القياسي.

ويستعد العدّاؤون ومستخدمو الكراسي المتحركة في جميع أنحاء العالم للحدث المقبل، الذي يقام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، ومدينة إكسبو دبي، وأديداس، ومستشفيات الإمارات، وتطبيق فيتز، وسواء كانوا يركضون أو يسيرون أو يهرولون أو ببساطة يمشون، يبدأ جميع المشاركين في سباق «وينغز فور لايف» العالمي في نفس الوقت، في الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات.

وأعربت آمنة أبو الهول، المخرجة الإبداعية التنفيذية للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، عن سعادتها باستضافة السباق العالمي، وقالت: «تعاون مدينة إكسبو دبي مع سباق وينغز فور لايف العالمي هو بمثابة شهادة على قوة المجتمع والالتزام المشترك بقضية تعني حياة الناس في جميع أنحاء العالم – إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي».

وكان لسباق «وينغز فور لايف» العالمي وقع كبير، إذ جمع أكثر 43,8 مليون يورو منذ إطلاقه في العام 2014، وركض 1,293,716 شخصاً مسافة إجمالية بلغت 11,839,989 كيلومتراً في أكثر من 195 بلداً على امتداد سبع قارات، ما جعل من الحدث حركة عالمية. كذلك تم تمويل 276 مشروعاً مختلفاً تم اختيارها بعناية تامة.

وليس سباق «وينغز فور لايف» العالمي مجرد سباق، إنه مبادرة عالمية لديها مهمّة فريدة: إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي. وكل خطوة أو دوران لعجلة كرسي متحرك في هذا اليوم ستسهم في دعم أبحاث النخاع الشوكي، مع تخصيص 100 % من رسوم الاشتراك مباشرة لمؤسسة «وينغز فور لايف» للأبحاث الخاصة بإصابات النخاع الشوكي.

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