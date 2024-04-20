غريغوري: عودة مبخوت إضافة للجزيرة ولم نحسم مشاركته أمام الشارقة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الفرنسي غريغوري دوفرينيس مدرب الجزيرة، الخبر الذي أشارت إليه «البيان» عن عودة لاعبه علي مبخوت إلى التدريبات مع زملائه اللاعبين بعد فترة توقف أكثر من شهر، ذاكراً أن عودته تمثل إضافة كبيرة للفريق لأنه، وحسب قوله، لاعب مهم جداً وصاحب قدرات عالية.

مشاركة

وأشار غريغوري إلى أن مشاركة مبخوت في مباراة الشارقة غداً ضمن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، تتوقف على مدى جاهزيته البدنية، وأضاف: ما زلنا في مرحلة تقييم الوضع البدني للاعب لذلك لم نحسم قرار مشاركته، بعد الوقوف على جاهزيته يمكن أن نتخذ القرار المناسب، الأهم جاهزية الفريق بشكل عام وليس لاعباً واحداً.

وعن دوره في عودة مبخوت للتدريبات قال مدرب الجزيرة: عندما توليت المهمة لم يكن مبخوت متواجداً، وحالياً يشارك في التمارين مع زملائه وهذا الأهم بالنسبة لي، كما أن عودته خبر مفرح لجماهير النادي.

رمضان

وحول مشاركة عبدالله رمضان في لقاء يوم غد قال غريغوري إن رمضان ابتعد عن اللعب لمدة 4 أشهر وهي فترة طويلة تؤثر على أي لاعب، وأضاف: هنالك تنسيق كبير مع الجهاز الطبي بشأن عبدالله رمضان الذي شارك بشكل جيد في التدريبات السابقة، لكن فترة ابتعاده كانت طويلة وعندما نحصل على تطمينات كافية بشأن إمكانية مشاركته سندفع به في المباريات، حتى الآن الصورة غير واضحة، كل شي يتحدد لاحقاً.

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