بوجاكار يقود فريق الإمارات في سباق بلجيكا

المصدر: دبي ـ البيان

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يتوجه فريق الإمارات إلى سباق لييج -باستون - لييج الشهير في بلجيكا، ساعياً لتحقيق فوز مميز آخر.

حيث سيعود تميمة الفريق تاديج بوجاكار لقيادة الفريق بعد أن بدأ موسم 2024 بنجاح. ويهدف الفريق إلى اختتام مشاركته الرائعة في كلاسيكيات ربيع 2024 بفوز كبير في بلجيكا.

ويتمتع بوجاكار بمعرفة جيدة بسباقات اليوم الواحد القاسية، فغالباً تثمر هذه التحديات الضخمة أحد السباقات الأكثر تميزاً على الإطلاق في ركوب الدراجات الاحترافية من الدراج السلوفيني. ولدى قائد فريق الإمارات تاريخ رائع من سباقات اليوم الواحد، مع انتصارات مذهلة في أمستل جولد، وطواف فلاندرز وستراد بيانكي.

بالإضافة إلى الكثير غيرها. وسيحظى بوجاكار بدعم من مجموعة قوية يوم الأحد مع دخول مارك هيرشي السباق بمستوى ممتاز، والدراج المخضرم دييغو أوليسي الذي يضيف خبرة قيمة إلى الفريق.

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