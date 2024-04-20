كأس نائب رئيس الدولة للسلة تنطلق اليوم

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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تبدأ اليوم منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة بمشاركة 7 فرق هي شباب الأهلي، النصر، الوصل، الشارقة، البطائح، الوحدة والظفرة وتقام مباراة واحدة في السابعة مساء اليوم بصالة نادي الوصل بين أصحاب الأرض والوحدة في الدور التمهيدي لتحديد المتأهل لملاقاة الشارقة الأربعاء المقبل في ربع النهائي.

ويتقابل في ربع النهائي أيضاً الأربعاء البطائح وضيفه الظفرة، على أن تقام مباراتا نصف النهائي الأحد 28 أبريل. وينتظر فريقا شباب الأهلي والنصر المتأهلين من ربع النهائي لخوض مباراتي نصف النهائي. وحدد اتحاد السلة الأول من مايو المقبل موعداً للمباراة النهائية.

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