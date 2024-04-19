رئيس الاتحاد الدولي للشراع : "الإمارات 2024" تبعث على التفاؤل بمستقبل الرياضة الخليجية

المصدر: وام

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أشاد الصيني كوان هاي لي رئيس الاتحاد الدولي للشراع بتنظيم واستضافة الإمارات للنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب "الإمارات 2024" التي تقام بمشاركة قياسية لـ 3500 رياضي ورياضية، مؤكدا أن الدورة نواة لتطوير النشء والشباب في رياضة الشراع الحديث في المنطقة مستقبلا.

واستقبل الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، كوان هواي لي رئيس الاتحاد الدولي للشراع، الذي لبى الدعوة لحضور منافسات الشراع الحديث المقامة في العاصمة أبوظبي.

والتقى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، يرافقه كوان هواي لي، بلاعبي ولاعبات وأعضاء المنتخبات الخليجية المشاركين في الدورة، كما حرص رئيس الاتحاد الدولي على تبادل الهدايا التذكارية مع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال هاي لي : سعيد بالتواجد في الإمارات لحضور منافسات الشراع الحديث في دورة الألعاب الخليجية للشباب، أعتقد أن الدورة في غاية الأهمية بالنسبة لهذه الفئة العمرية من أجل إعدادها بشكل مثالي للتطور في المستقبل، ورؤية هؤلاء البحارة الصغار يتنافسون في البطولة يبعث على التفاؤل بمستقبل رياضة الشراع في منطقة الخليج.

وأضاف : أشكر دولة الإمارات على استضافة وتنظيم الحدث الذي يقام في أجواء أكثر من رائعة، وطقس مثالي يساعد على إظهار روح التنافس والتألق بين البحارة في هذه الفئة العمرية.

وأوضح : من وجهة نظري برنامج السباقات وفئاتها الموضوع من قبل اللجنة المنظمة يخدم رياضة الشراع، ونسعى في الاتحاد الدولي بالتعاون مع مختلف الاتحادات الأهلية على زيادة قاعدة الممارسين وتوسيع انتشار رياضة الشراع، خصوصا وأن دول مجلس التعاون الخليجي صاحبة باع مميز في الشراع.

وشدد هاي لي على إيجابية التعاون المثمر بين الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إلى جانب كل الاتحادات في الدول الخليجية، لافتا إلى الدور الريادي للإمارات في تعزيز الشراكات مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية، إلى جانب ما تحققه من نجاحات كبيرة في رياضة الشراع التي شهدت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة.

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