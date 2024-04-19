الإمارات ترفع رصيدها إلى 85 ميدالية في صدارة "الألعاب الخليجية للشباب"

المصدر: وام

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رفعت الإمارات رصيدها إلى 85 ميدالية ملونة بنهاية منافسات اليوم الثالث لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب"الإمارات 2024"، التي تستضيفها خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، تحت شعار "خليجنا واحد.. شبابنا واعد".

وعزز لاعبو ولاعبات منتخبات الإمارات رصيدهم بـ 48 ميدالية جديدة ضمن منافسات اليوم الثالث من الدورة، ليصل الرصيد إلى 85 ميدالية ملونة، منها 25 ميدالية ذهبية، و36 فضية، و24 برونزية.

ورفعت الكويت رصيدها في المركز الثاني إلى 39 ميدالية ملونة (10 ذهبيات، و13 فضية، و16 برونزية)، وجاءت السعودية في المركز الثالث بـ33 ميدالية ملونة (15 ذهبية، و10 فضيات، و 8 برونزيات)، وحلت سلطنة عُمان في المركز الرابع بـ18 ميدالية (12 ذهبية، و4 فضيات، و2 برونزية)، وجاءت البحرين في المركز الخامس بـ18 ميدالية (6 ذهبيات، و6 فضيات، و6 برونزيات)، ثم قطر في المركز السادس بـ7 ميداليات (3 ذهبيات، و4 برونزيات).

وتصدر منتخب الإمارات للجوجيتسو المشهد في اليوم الثالث بإجمالي 23 ميدالية منها، 10 ذهبيات، و5 فضيات، و8 برونزيات، فيما حقق المنتخب السعودي 6 ميداليات ملونة، بعد أن حصد ذهبيتين، وثلاث فضيات، وبرونزية واحدة، وحصل المنتخب الكويتي على فضيتين، وبرونزية واحدة، ومثله منتخب البحرين.

كما عززت الإمارات رصيدها في منافسات ألعاب القوى بـ11 ميدالية ملونة، (ذهبيتان و5 فضيات و4 برونزيات)، فيما حلت الكويت ثانية برصيد 9 ميداليات، (ذهبيتان و3 فضيات، و4 برونزيات)، والسعودية ثالثة بـ6 ميداليات موزعة بين 3 ذهبيات، وفضيتين وبرونزية واحدة، ثم عُمان بذهبيتين اثنتين وبرونزية واحدة، والبحرين بذهبية واحدة.

وحافظ رياضيو منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم، على مسيرة الإنجازات بالتتويج بـ 14 ميدالية ملونة منها، 4 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، ومثلها برونزية، فيما حصد المنتخب البحريني 6 ميداليات، بواقع ذهبيتين، و4 فضيات، والمنتخب السعودي 3 ذهبيات، والمنتخب العماني 3 ميداليات، بواقع ذهبية، وفضية، وبرونزية، والمنتخب القطري ذهبيتين.

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