المرحلة النهائية من دوري الإمارات للقوس والسهم تنطلق غدا بمشاركة 84 لاعباً ولاعبة

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم تنظيم المرحلة النهائية من دوري الإمارات غدا السبت وبعد غد الأحد في نادي الحمرية الثقافي الرياضي في الشارقة، بمشاركة 84 لاعبا ولاعبة تأهلوا إلى النهائيات من المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

واعتمدت اللجنة الفنية فئات المنافسات، وتضم القوس المركب للرجال والسيدات، والقوس المركب للرجال والسيدات أيضا لفئة أصحاب الهمم، وفئات الشباب والشابات والناشئين والناشئات والأشبال والشبلات والبراعم ذكور وإناث.

كما تتضمن فئة القوس المحدب للرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات والأشبال والشبلات، والبراعم ذكور وإناث.

وأكد حميد عبدالله المشرخ، الأمين العام للاتحاد، اكتمال الاستعدادات للمنافسة بعد النجاح الفني الكبير في المراحل الأربعة الماضية، ضمن جهود مجلس إدارة الاتحاد للارتقاء باللعبة وصولا إلى التنافسية العالية التي تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، خاصة أن معظم المتنافسين من الفئات الصغرى يشاركون بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة حالياً.

وأشار إلى اعتماد الطاقم التحكيمي للمنافسات من اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وإجراء المنافسات الإقصائية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى، بينما يتم الرمي في الأدوار الإقصائية من الدور الثاني لعدد أفضل 4 لاعبين في كل فئة.

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