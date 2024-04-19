"دولية الترويض" تنطلق غداً في "الفرسان الرياضي" بأبوظبي

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، إقامة منافسات البطولة الدولية لرياضة الترويض على مدى يومي السبت والأحد 20 و21 أبريل الجاري، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.

وأكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن إطلاق برنامج تطويري ضمن البطولة لأول مرة، يهدف إلى تعزيز نمو وتطوير فرسان الترويض الإماراتيين بالتعاون مع مشروعي الاتحاد الدولي للفروسية.

كما تم تصميم برنامج خاص للفرسان الإماراتيين يوفر لهم دخول أجواء البطولة الدولية التي تقام مرة كل عام، والتفاعل مع أحداثها، لاستعراض مهاراتهم من خلال اختبار المنافسة الكاملة في اليوم الافتتاحي المقرر انطلاقه غداً.

وتم اختيار 10 فرسان لتمثيل مجموعة متنوعة من الأعمار والمستويات، لعرض مواهبهم أمام لجنة تحكيم من الاتحاد الدولي للفروسية.

ويتضمن اليوم الثاني من البرنامج التطويري سلسلة من الجلسات التوجيهية للرياضة وتفاصيلها، تستعرض فيها فارسة رياضة الترويض الدولية القطرية وجدان المالكي مقدمة حول برنامج الاتحاد الدولي للفروسية وأهدافه وأهميته. كما تستعرض الحكم الدولي من فئة الخمس نجوم إيرينا ماكنامي أداء الفرسان، وتسلط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تم التعرف عليها من قبل المجموعة.

وسيشارك الحاضرون في جلسات تحليل تعقد بشكل خاص لمراجعة وتحليل الاختبارات المسجلة بإشراف مرشدين متخصصين.

وأشاد علي الكعبي رئيس لجنة الترويض باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالبرنامج وما يشكله من إضافة نوعية لرياضة ومنافسات ترويض الخيول، والتي تحظى بإقبال كبير من قبل الفرسان من مختلف إسطبلات الدول.

وأضاف: "البرنامج يأتي لتأكيد التزام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بتنمية مواهب الفروسية المحلية، وتعزيز التميز في رياضة الترويض خاصة، وكافة رياضات الفروسية من خلال توفير فرص الوصول إلى التدريب على مستوى عالمي، وتعريف الفرسان الإماراتيين بالقوانين والمعايير الدولية، وفتح الطريق أمام جيل جديد من الرياضيين المتميزين في هذه الرياضة".

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