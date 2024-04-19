إنجازات جديدة للإمارات في السباحة الايقاعية بمالطا

المصدر: دبي – البيان

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حققت دولة الإمارات إنجازات جديدة في السباحة الايقاعية بالبطولة الدولية للسباحة الايقاعية بدولة مالطا عبر مشاركة ناجحة لأكاديمية اسبيدو للسباحة الايقاعية بمشاركة 10 دول (مالطا- نيوزيلاندا- سلوفانيا- استراليا- ليثوانيا - بلغاريا - رومانيا - امريكا - سويزلاند والإمارات)

وجاءت إنجازات الاكاديمية عبر لي لي الشاذلي التي حققت مركز ثالث وميدالية برونزية في اختبار figure ومركز رابع في جملة الفردي هذا إلى جانب حصولها على مركز أول وميدالية ذهبية مع اللاعبة ميلس في جملة الثنائي Duet

كما حصل فريق تحت 15 سنة المكون من 9 لاعبات على المركز الثاني وميدالية فضية في جملة الفريق Team techniquel ومركز ثاني ميدالية فضية أخرى بنفس الفريق في جملة الفريق Team free وهم اللاعبات ( هيا يرفا - نور يرفا - سلمي قنديل - أية صادق - سلمي طه - مرتينا ليجاردا - إيمي ثراكي - أبولين ثراكي - أليس لمسكاتيل - تريسي سفريان)

وقالت المدربة دراجانا تاناسيفيتش أن هذا الانجاز الرياضي الذي تحقق في بطولة مالطا الدولية يدل على وجود نخبة متميزة من لاعبات السباحة الايقاعية بدولة الإمارات وهناك أمل في تحقيق مزيداً من النجاحات الإقليمية والدولية باسم دولة الإمارات في البطولات المقبلة.

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