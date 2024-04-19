محمد الشرقي يطلع على الخطط المستقبلية لـ«الفجيرة للرماية»

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، وفد نادي الفجيرة للرماية، برئاسة سالم عبيد السلامي مدير النادي.

واطلع سموه خلال اللقاء على نشاطات النادي ومشاركاته في مختلف البطولات الرياضية، واطلع على خطط عمله الحالية والمستقبلية في مجال رياضة الرماية، التي تسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

كما التقى سموه الفائزين في مسابقات الرماية السنوية الثانية عشرة 2024 على مستوى الدولة، والتي جرت بتنظيم وإشراف قيادة الوحدات المساندة، وهنأ سموه الفائزين في المسابقات وحصول النادي على درع التميز على مستوى الأندية المشاركة.

وأشاد سموه، بجهود النادي في تعزيز مشاركة الأفراد من مختلف الفئات العمرية فيها وتطوير قدراتهم التنافسية، مؤكداً اهتمام حكومة الفجيرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير عمل الأندية الرياضية في مختلف أنواع الألعاب، وإثراء المشاركة المجتمعية فيها بما يسهم في دعم تنافسية الدولة في قطاع الرياضة على المستويات الإقليمية والدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز