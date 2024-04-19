جوجيتسو الإمارات يحلّق بالذهب ويحرز 23 ميدالية في «الخليجية»

المصدر: الشارقة - البيان

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في إنجاز جديد، نجح أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو لفئة الشباب تحت (16 و18 عاماً)، في حسم صدارة منافسات الجوجيتسو خلال دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل.

وضمّ المنتخب الوطني للجوجيتسو 24 لاعباً في فئتي تحت 16 عاماً و18 عاماً، وهو أكبر المنتخبات المشاركة في المنافسات، متفوقاً على دولة قطر (7 لاعبين)، والمملكة العربية السعودية (6 لاعبين)، والبحرين (5 لاعبين)، والكويت (4 لاعبين).

وتألق نجوم المنتخب الوطني أمس على بساط النزال أمام جماهيرهم التي احتشدت لمؤازرتهم في «مبادلة أرينا»، ونجحوا في تحقيق 10 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و8 برونزيات. عزّزت الجوجيتسو بهذا الإنجاز الرصيد العام لدولة الإمارات من الميداليات بـ 23 ميدالية، والتي ستسهم في صدارة الدولة للدورة بنسختها الأولى.

وحصد الذهب في فئة تحت 16 عاماً كل من سيف عيسى البلوشي وزن 44 كغم، وحمدان النجار وزن 48 كغم، وزايد الحمادي وزن 52 كغم، وحمدان الظاهري وزن 56 كغم، وعبدالله أنديز وزن 69 كغم، وزايد الحوسني وزن 77+ كغم، وفي فئة تحت 18 عاماً، حقّق الذهب عمار الحمادي وزن 56 كغم، وحارب الحمادي وزن 62 كغم، وأحمد أنديز وزن 69 كغم، وعبدالله الدرمكي وزن 85+ كغم.

وفي منافسات فئة تحت 16 عاماً، نجح في حصد الميدالية الفضية كل من غانم آل علي وزن 48 كغم، ومنصور الكعبي وزن 62 كغم، وفي فئة تحت 18 عاماً، فاز بالفضية سعيد النعيمي وزن 62 كغم، ومحمد السيابي وزن 77- كغم، وإبراهيم المنصوري وزن 85+ كغم.

وعلى صعيد الميداليات البرونزية تحت 16 عاماً، فاز كل من سالم الشامسي وزن 52 كغم، وعبدالله الحوسني وزن 56 كغم، وسيف العامري وزن 62 كغم، وأحمد الشحي وزن 69 كغم، وأحمد لوباري وزن 77+ كغم. وفي فئة تحت 18 عاماً، حقّق البرونزية أحمد محمد وزن 56 كغم، وعبد العزيز القايدي وزن 69 كغم، وعلي الطنيجي وزن 77- كغم.

حضر المنافسات عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

دعم متواصل

وهنّأ محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أبطال المنتخب الوطني للشباب على هذا الإنجاز الجديد والمستحق، الذي يرسخ تفوق الدولة على ساحة الجوجيتسو الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الإنجاز الخليجي تحقق نتيجة الدعم المتواصل واللامحدود من القيادة الرشيدة لأبناء الوطن، لتمكينهم من التفوق والتألق في ساحات الرياضة المختلفة.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام الأبطال والبطلات، وتفانيهم في التميز والإبداع، وإسعاد شعب الإمارات، وإثراء خزينة الدولة من الألقاب الإقليمية والقارية والعالمية.

أعلى المعايير

وتوجه بالشكر والامتنان إلى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات بتميز لافت، في أجواء تتميز بالأخوة والروح الرياضية والألفة، لافتاً إلى حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تعزيز نجاحات الدورة من خلال تنظيم منافسات الجوجيتسو، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

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