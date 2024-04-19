الإمارات تتصدر منافسات اليوم الثاني لـ«خليجية الشباب» بـ 37 ميدالية

المصدر: الشارقة – البيان

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تصدرت الإمارات جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، بتحقيقها 37 ميدالية بنهاية اليوم الثاني للمنافسات، بواقع 9 ذهبيات، و21 فضية، و7 برونزيات، وجاءت الكويت في المركز الثاني بـ 27 ميدالية، منها 8 ذهبيات، و8 فضيات، و11 ميدالية برونزية، وحلت السعودية في المركز الثالث بـ 18 ميدالية، منها 7 ذهبيات، و5 فضيات، و6 برونزيات، وعُمان في المركز الرابع بـ 12 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات، و3 فضيات، والبحرين في المركز الخامس بـ 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات، و5 برونزيات، وجاءت قطر في المركز السادس بـ 4 ميداليات، واحدة ذهبية، و3 برونزيات. وتألق لاعبو منتخب الإمارات بشكل لافت في منافسات التايكواندو، بحصد 18 ميدالية جديدة في اليوم الثاني، منها 6 ذهبيات، أبرزها عن طريق اللاعبة أروى صالح في وزن تحت 42 كغم، ومحمد الظهوري في وزن تحت 63 كغم، وآمنة اللوغاني في وزن تحت 59 كغم، إضافة إلى 9 ميداليات فضية، و4 برونزيات، كما حصد منتخبنا الوطني للشراع الحديث ميدالية فضية في سباق الفرق (الأوبتمست).

«الأبيض الشاب» يخسر

خسر منتخبنا للشباب مباراته الافتتاحية في منافسات كرة القدم لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، أمام نظيره العماني 1 - 2، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت الأربعاء على استاد آل نهيان في أبوظبي. وحصد منتخب عمان أول ثلاث نقاط في رصيده، فيما بقي منتخب الإمارات من دون رصيد.

أول حكمة خليجية

قادت الحكمة الإماراتية روضة المنصوري، بنجاح، مباراة الكويت والبحرين، ضمن منافسات كرة القدم في «خليجية الشباب»، لتكون المرة الأولى التي تكون فيها الصافرة الرئيسة من العنصر النسوي في مسابقة كروية رسمية في البطولات الخليجية. ونجحت روضة المنصوري في قيادة المواجهة إلى بر الأمان، متسلحة بالخبرة التي امتلكتها على مدار مسيرتها الحافلة بالمحطات المضيئة، بداية من إدارة مواجهات في دوريات الفئات السنية في الإمارات، ثم قادت مطلع الموسم الجاري، لقاء في دوري الدرجة الأولى، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها أيضاً.

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